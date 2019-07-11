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手机铃声不能太劲爆

方力群

2019年07月11日13:49 来源：人民网-生命时报

来电话怕接不到，有些老人习惯把手机铃声调成节奏感很强的音乐。但铃声突然大作会吓着老人，让他们半天缓不过神来。

研究显示，在突然的声音刺激下，人体会产生应激反应，表现为体内肾上腺素水平提高，心肌收缩力加强，引起血压升高、心率加快，同时增加精神压抑、心脏病的患病风险。尤其患有慢性心血管疾病的老人，在刺耳铃声的刺激下还可能诱发恶性心律失常。英国《每日电讯报》曾报道过一项研究：正常时，人从熟睡状态到清醒，每分钟的呼吸次数会增加，心跳会加快，脑电波从每秒8次提高到每秒30次；如果熟睡中突然被手机铃声吵醒，人的短期记忆力和认知能力会受到严重影响，容易产生心慌、头重脚轻的感觉。

建议家人帮老人调整手机铃声，一定要远离激情摇滚、劲爆舞曲等节奏快、声音大的音乐，选择较和缓的乐曲，如轻柔的慢歌、儿歌、纯音乐等，音量也别太大。一些老歌也很适合当老年朋友的手机铃声，如《四季歌》《洪湖水，浪打浪》等。这些音乐存在老人脑海多年，会让他们找到熟悉亲切的感觉，而不会让人瞬间高度紧张、心跳加快。

(责编：李轶群、杨迪)


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