防晒，男女老少都该做

浙江大学附属第二医院整形外科主治医师 钱 欢

“防晒”是年轻女孩夏季关心的头等大事。而很多人不愿意出门打伞、戴口罩、抹防晒霜，多是觉得“不怕晒黑”“只有爱美的女性才会涂脂抹粉”“抹防晒霜太麻烦，不舒服”……其实，防晒是男女老少都应做的功课。

阳光中的UVB（作用在表皮的紫外线）是皮肤晒伤晒红的主因，UVA（可达真皮层）是晒黑与皮肤癌的重要原因。经常裸露肌肤晒太阳的人，不仅皮肤暗黄、发黑，还会长深而粗的皱纹、色斑、红血丝，造成松弛下垂，让皮肤看起来像皮革一样粗糙，甚至继发良恶性肿瘤。就算在阴天、室内或冬季，紫外线、红外线都会穿透屏障，通过氧化应激引起细胞损伤。特别是红外线会引起热辐射，穿透力超过紫外线，可深入皮肤深层甚至皮下组织，引起皮肤变黑衰老等问题。这些光线对皮肤的损伤是有累积效应的。从儿童时期开始，每个人都应该认真做好防晒。

主要的防晒方式分为硬防晒和软防晒。前者是利用工具、织物等，如打伞、戴口罩、戴墨镜、穿长衣长裤等。市场上很多衣物宣传有防晒功能，当纺织品紫外线防护系数，也就是UPF＞40，且UVA透过率＜5%时，才能称为防紫外线产品。后者是利用防晒霜来防护，其中，化学防晒霜质地轻薄、不黏腻，是临床的首选。它的原理是在肌肤表面形成一道紫外线吞噬屏障，将其吸收并中和，以避免射入肌肤内部。但防晒剂吸收紫外线后，其自身也被消耗了，所以每隔三四个小时需要补涂。物理防晒剂含有二氧化钛、氧化锌等，作用原理是让无机颗粒反射或者散射阳光中的紫外线，起到保护皮肤的作用。它的优点是安全性高、稳定性好，适合易过敏者和有顾虑的妈妈们。但其质地稍厚重，肤感不适，容易泛白。使用时，一般选择防晒指数（SPF）30的，根据皮肤状态、流汗多少、环境情况及时补擦。有一个简单的用量判断方法是，每个人面部（不含颈部）需要的量为本人食指第一指关节的体积。卸防晒霜时用洗面奶即可，标注了防水防汗的防晒剂才需要使用卸妆产品。

此外，儿童皮肤的屏障功能脆弱，自身保护机制不如成年人成熟，抵御紫外线的能力更弱，更容易出现日晒后的皮肤问题。儿童防晒的主要方式是物理遮挡和规避，如待在阴凉处（树下、打伞、坐童车）、物理遮挡（长衣长裤、宽边遮阳帽、戴墨镜），游泳时注意选择连体式游泳衣，还要避免上午10点至下午4点之间外出。6个月以内的宝宝不建议使用任何防晒产品；6个月以上宝宝可少量涂抹防晒霜作为补充手段。选择防晒霜注意选防水性能好的，同时做好保湿等基础护理；不要用喷雾式，以防吸入；避免儿童不能使用的成分，如二苯甲酮、维生素A棕榈酸酯。