晒伤了，赶紧敷冷牛奶

中南大学湘雅医院皮肤科主任医师 张江林

当人体自身的修复功能不足以治愈紫外线带来的伤害时，皮肤就会被晒伤。生活中，皮肤白的人往往更容易中招；皮肤黑的人黑色素多，抵抗防护能力更强，皮肤不易老化受损。

皮肤晒伤有三个阶段，初期为皮肤发红发热；中期皮肤则有灼热和刺痛感，且缺水紧绷的感觉比较明显；后期，部分人群晒伤后立即脱皮，也有经过初期、中期后慢慢脱皮的。皮肤晒伤后应进行紧急处理，如果处理不当，不仅是晒黑、留下晒斑，还会使肌肤变得敏感、出现皱纹、过早衰老等。晒伤的次数越多，造成的损伤越严重。有家族遗传性皮肤病的人，经反复晒伤，容易得皮肤癌。

晒伤后的皮肤能否快速愈合，取决于三个方面，缺一不可：皮肤健康程度与天然愈合能力；晒伤的严重程度；晒后护理的方法正确与否。

晒后6~8小时内予以肌肤正确保养，可大大减少变黑、变干或晒伤的机会。推荐用冷牛奶外敷，牛奶的酸性对皮肤具有消炎收敛的作用，而且不易过敏，缓解初期轻微晒伤效果较好。具体方法是：将牛奶放入4~10℃左右的冷藏室，放凉后，将干净的小毛巾或纱布浸湿，拧至不滴水，敷在晒伤的皮肤上。晒伤面积大时，可用毛巾隔5分钟浸一次牛奶，敷30~60分钟，一天2~3次，持续3天左右，晒伤的皮肤就会得到修复。

晒后72小时内是黄金期，可针对暴晒程度予以不同护肤方式，重点是补水、美白或修复，迅速恢复晒前状况。这段时间需少量多次补充肌肤水分，如使用喷雾补水剂。这是因为紫外线照射皮肤后，水分流失较大，造成皮肤缺水、屏障功能丧失，导致肌肤光敏感。其次是清除紫外线照射产生的氧自由基，因为它会攻击正常细胞，推荐口服补充维生素E和维生素C。急救期可以将维生素E丸切开，混着常用的润肤乳液搅拌，让两者完全混合，然后直接涂在晒伤处，能帮助发红、过敏的肌肤在较短时间内恢复正常，还有滋润、美白效果。