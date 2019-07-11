北京中医药大学中医学院副教授 赵 艳

眼下，南方进入梅雨季节，北方也迎来了闷热的“桑拿天”，此时湿邪当令，人们开始逐渐为寒湿所困，出现了困倦头昏、身体发沉、四肢酸重、食欲不振、大便黏滞不爽等诸多症状。中医认为，寒湿不仅是一种证候，也是一种致病因素，容易阻遏气机运行，损伤阳气，伤遍全身。按照症状不同，可将寒湿分为五级，大家应根据自身体质状态辨别调理。

一级寒湿：多在表皮，以皮肤瘙痒、湿疹湿疮为主要表现，感受寒邪或湿气后瘙痒多加重，一旦挠破，脂水淋漓，犹如水泡挑破了一般。这是因为，外感寒湿邪气会使气血运行受阻，肌肤不能荣养，故会出现皮肤瘙痒等问题，湿气留于肌肤则脂水淋漓。如果出现这种情况，可在医生指导下服用中成药二妙丸，或外用炉甘石洗剂等。一级寒湿相对比较好调理，注意日常饮食起居即可。饮食上推荐吃海带薏米冬瓜汤，有清热解毒、祛湿健脾、缓解肌肤瘙痒等功效。同时，建议居住环境要适宜，如果空气湿度较大，建议打开风扇、空调，借助这些电器保持室内空气的流通。

二级寒湿：多在肌肉，以酸困累乏、腰酸乏力、关节酸重等为主要表现。中医认为，脾主肌肉，脾虚运化水湿无力，寒湿内困，则会出现肌肉腰膝等酸困无力的症状。同时，脾虚失运，人会出现面色萎黄、精神疲惫、体倦乏力、食少乏味或食后胀气、四肢欠温、气短怕冷、形体肥胖等问题。因此，调理二级寒湿，重点在于健脾。日常生活中，要避免吃生冷油腻的食物，不暴饮暴食，适当吃些山药、小米、莲子肉、桂圆、陈皮、芡实、白扁豆等健脾之品，可做粥食用。脾虚湿困明显者，可服用参苓白术散等中成药温阳健脾、祛寒化湿。

三级寒湿：多在骨骼，以肩周炎、颈椎病、腰痛、关节炎等为常见疾病。寒主收引，湿邪重滞，容易留在关节骨骼等处，多有骨骼关节处疼痛不适等临床表现，且遇寒湿天气或季节交替时节症状加重。因此，颈肩病痛的人群下雨天要减少外出，不慎淋雨要及时更换衣物，以免加重体内湿气。另外，平时洗完澡后要充分擦干身体，吹干头发；保持房间干燥，经常开窗通风。这类人群还可以根据需要选取穴位热敷、艾灸、火罐等多种外治法，临床常选用足三里、阴陵泉、丰隆、脾俞、肾俞等穴位。需要注意的是，以上理疗方法，最好去医院请医生操作。如在家自行操作，需要有一定的基础穴位知识和理疗技术。

四级寒湿：多在脏腑，以畏寒肢冷、腹痛腹泻、周身浮肿、月经不调、带下淋漓等为主要表现。此阶段，寒湿内困，伤及脾肾阳气，故应以补脾益肾为主，可以参苓白术散配合金匮肾气丸来调理。日常饮食，可常吃一款粥作为辅助调理：炒山药50克、炒薏米30克、茯苓30克、粳米150克熬粥，常服此品可健脾益气、祛湿升阳。如果不适症状较为严重，建议及时就医，服用中药方剂治疗。

五级寒湿：中医认为，寒湿内蕴，日久化痰成瘀，成为痰瘀互结之证，此类体质易患结节、囊肿、肌瘤、息肉等，为寒湿留聚成痰所致，且多易再长或复发。五级寒湿最为严重，建议中西医同治，以求治本。这类人群通常免疫力低下，所以日常生活中更要注意保护阳气，饮食切勿贪凉饮冷，以免脾阳受伤；运动不可大汗淋漓，避免加重湿寒。也可坚持饮用山慈菇夏枯草饮（取山慈菇、夏枯草各100克，蜂蜜适量，一同煎煮）帮助身体驱逐湿毒，作为日常保健。▲