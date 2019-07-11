美年健康上半年收入36.41亿，量质平衡稳健发展

7月10日晚，美年健康发布2019年上半年业绩预告。经公司初步测算，预计上半年实现营业收入36.41亿元人民币。公告称，2019年上半年，公司根据行业发展趋势和市场需求情况继续坚持“品质和数据驱动战略”，在巩固强化团检业务的同时，继续提升优化个检业务，不断提升客户满意度。

太平洋证券分析报告显示，从公告可以看出，上半年公司经营业绩稳定，回暖趋势明显，略高于市场预期。2019年上半年营收继续保持4.5%增长，主要得益于报告期内美年健康更加专注高质量发展，持续加大医疗质量投入，加强科技创新、加速产品创新，大力推广新产品“美年好医生”，拓展优质渠道深度合作，并引入国企战略投资者拓展优质资源。

近年来，公司苦练内功，不断成长，始终把品质驱动和科技创新放在重要位置。 据悉，2019年美年健康将在放射影像和检验质控体系的创新升级、超声检查标准化及人工智能突破、眼底扫描及AI智能诊断、体检报告的智能解读以及增值服务模型等重点创新目标上发力。

引领行业发展，以AI助力超声筛查

今年上半年，公司与飞利浦超声智i平台针对乳腺疾病开发“AI Breast智能超声系统“，在飞利浦EPIQ 5智能超声诊断系统之上，以可视化的方式为医护人员提供强大的决策支持。据悉，美年健康率先引进15台该设备，应用于旗下美兆品牌，满足客户需求痛点。券商实地调研报告显示，超声效率的提升与服务质量的提升将提振整个体检行业良性发展。

上海交通大学附属瑞金医院教授詹维伟指出，“AI的‘燃料’是数据。”驱动AI落地临床，数据的可用性起着基础性的作用。同期，由美年健康承办的超声大数据与人工智能应用大会上，美年大健康联合大数据算法与分析国家工程试验室杭州创新中心、浙江省数理医学学会在超声人工智能方向达成合作，共建超声大数据库。同时，由美年大健康集团倡议发起的医学影像AI合作开发联盟在会上成立，呼吁行业和社会积极推动各自资源的高效配置与医学影像AI技术落地，通过联合研发共同开展国家级和省市级重大专项、产业化基金、科技发展基金等项目的立项、申报和项目的执行工作，实现产学研的优势结合。

除了超声AI，美年健康在引领行业发展的同时，深刻认识到AI在各个预防各领域内的关键作用。公司表示，目前正在进行以体检数据结合基因数据，进行智能风险评估的应用，具体包括以胶囊机器人系统，开展胃部肿瘤的早期筛查；以MRI影像系统，进行脑健康预警筛查；以眼底辅助诊断系统，进行糖网筛查等等。

从治疗走向预防，联合三甲医院共建医联体

6月11日，公立三甲眼科医院中山大学中山眼科中心牵手美年大健康，成立“眼科专科体检医联体”，双方针对体检中心、社区卫生服务中心等基层医疗机构场景，探索高效率、低成本的眼病防控和筛查诊疗模式，服务范围覆盖广东、广西、云南、海南、湖南、湖北、江西、贵州、山西、甘肃、宁夏、新疆等省份。中山眼科中心主任刘奕志教授表示，美年大健康是国内健康体检行业的杰出企业，中山眼科跟美年大健康集团能够错位发展，优势互补，打造创新性的体检医疗联合体新合作模式，是推动全民眼健康保障水平提升和发展的一次尝试和示范。

据业内资深人士分析，体检中心与三甲医院共建医联体，可以寻求良好的品牌背书，而知名三甲医院与像美年健康这样的体检集团合作，在健康数据积累，规模运营的标准化，流程化，系统化，自动化方面积累的巨大优势，有利于医疗服务资源重心下移，提升医疗服务体系整体效能，是医疗模式由以治病为中心向以预防为中心的转变。

近些年，美年在共建医联体方面进行了诸多探索和实践。除了中山眼科专科领域，还在2018年年初，携手国家呼吸临床研究中心，中日友好医院呼吸中心创建“体检中心-专科医联体”新模式，对于提高慢性呼吸疾病的早诊早治，降低慢性呼吸疾病、后续并发症以及疾病负担，促进呼吸疾病的三级预防具有重大意义。

在地方上，美年各子公司也与当地有影响力的公立医院建立合作关系，共同致力于健康管理提升，在为体检客户提供定期健康教育，检查结果互认，为患者提供转诊导诊的绿色通道，为医生提供再培训教育等方面持续、深入地进行有益拓展和尝试。如，南方医科大学南方医院作为牵头单位，与各地级市人民医院胸外科联合美年大健康广东省公司举办成立南方肺结节诊治联盟；浙大市一医院携手美年浙江公司共建医联体；吉林市人民医院与美年吉林公司进行医联体合作签约等。

此外，美年健康还引进日本高端体检服务体系等措施来增强技术壁垒，确保服务品质与运营质量稳步提升。

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