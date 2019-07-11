有效沟通比无效陪伴更重要

教育学有这样一句话，三流的妈妈做保姆，二流的妈妈做交流，一流的妈妈做榜样。家长大可不必因为陪不了孩子而心存愧疚，无效陪伴与交流是两回事，要强调陪伴中的有效陪伴，在家长不能够跟孩子共时空的时候，要通过其他的方式实现交流。交流多了，表达痛快了，这就是有质量的陪伴。

谈到亲子陪伴，许多家长都会说，就是多陪孩子玩儿呗！没跟孩子分居两地，肯花钱给孩子买好吃好喝好玩具、带孩子出行游玩见世面、陪孩子读书……能做到这些的家长值得肯定，但与孩子“在一起”就等于陪伴吗？显然远远不够。亲子陪伴不是目标，只是方法和途径。

我所在的“首都文化智库”展开了一项关于“新媒体时代家庭媒介素养认知现状”的调查，这项调查发现，父母跟子女交流的时长对子女的媒介信息处理能力，是有正向影响的。这里的“交流”，指的不是陪伴时长，而是父母和子女能够就一个新媒体信息或者某个话题进行讨论，让孩子在跟父母沟通的过程中，确立对世界、对事物的正确判断和应有的反思能力。

沟通与陪伴不是一回事，为了实现亲子的有效互动，仅仅谈陪伴是不够的。固然陪伴孩子共同娱乐、共同游戏、共同学习是很重要的，但是对很多家长来讲，绝对陪伴时长的实现是不现实的。很多父母没法全职陪孩子，什么人能够全职陪孩子？全职妈妈或许可以，但全职妈妈带出来孩子的效果一定好吗？

陪伴是在同一时空的共处，但交流可能是跨时空的，比如说父母在出差的时候，给孩子就一个名胜古迹做一个小小的视频直播，或者给孩子每天打电话交流几个问题，这种沟通也是很重要的事情。

教育学有这样一句话，三流的妈妈做保姆，二流的妈妈做交流，一流的妈妈做榜样。做保姆的妈妈在绝对的共同时空陪伴下时长是确保最长的，往往陪来陪去成了“仇人”，孩子烦得不得了。教练型的妈妈是指导孩子练琴，指导孩子做题，但精神成长上不见得就会在多大程度上帮助孩子。

榜样型的妈妈是什么？榜样型的妈妈或许是三种类型中在场时间最少的，但她有一种自律意识，她能够为自己的行为买单，能够明辨是非，能够完成生命的成长。榜样型的妈妈带出的孩子人格上能够独立，从小可以为自己的行为买单，能够在进取中跟母亲完成多元的交流互动，即使这种交流互动是不同时空的。

家长大可不必因为陪不了孩子而心存愧疚，无效陪伴（家长和孩子长期在一个空间里面互不交流、家长根本不了解每天都可以见面的孩子）与交流是两回事，要强调陪伴中的有效陪伴，在家长不能够跟孩子共时空的时候，要通过其他的方式实现交流。

首先，不管多忙都要享受亲子时光。我的孩子上小学，还有年事已高的母亲，老人太老，孩子还小，这两个人是我现阶段最重要的。所以我在家的时间还是挺多的。我可以白天非常忙，我可能同时开3个会，一天讲两场或三场讲座，但是晚上我会尽量回家吃饭。实在赶不回去，我会在孩子睡觉前一小时前回家，跟她聊聊，玩一会儿。

她很爱考我，给我讲方程式的推导过程，还问我恐龙英语（课程）有多少种说法，再给我一一讲讲，很有成就感。她还会跟我说，妈妈我今天学会了《you raise me up》，我给你弹唱。

她会觉得，我妈妈讲课讲得好，我妈妈语文好，但是我妈妈数学、英语、钢琴都有不明白的地方，我还能教她。给孩子这种自信心，就不用大人回来板着脸检查功课，孩子觉得我妈虽然是教授，但知识结构里还有好多不明白的，我可以跟她探讨探讨。这本身就是一种学习。我很享受这样的亲子时间，姥姥也会参与，老少三代在一起聊天，每个人都非常高兴。

其次，要提供有质量的亲子陪伴。每天都板着脸陪着她，给她焦虑感，这不是高质量的陪伴。要把很短的时间过出质量来，每个人要有主动性，而不是被动的受教育。

交流多了，表达痛快了，这就是有质量的陪伴。