以科技手段探索垃圾分类新路径

垃圾分类最近成为全社会热议的话题。连日来，广州对垃圾分类工作再部署，提出全链条提升、全方位推动、全社会动员，推动广州垃圾分类工作走前列。与此同时，按照住建部会同多个部门联合印发的《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，到2020年底，46个重点城市要基本建成垃圾分类处理系统；2025年底前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。

垃圾分类是不可阻挡的时代潮流。我国是垃圾产生大国，据估算，全国每人每天平均要产生1公斤垃圾，三分之二的城市正在遭遇垃圾围城的困局。垃圾分类是对垃圾进行无害化处理、进而减少垃圾数量的必要手段。事实上，垃圾分类也是发达国家的必经之路，日本、美国、德国等发达国家早在二三十年前就开始实施严格的生活垃圾分类。我们经常可以在日剧、韩剧中看到有人因错过扔垃圾时间而狂追垃圾车的场景。而不少赴美国、德国的留学生出国后要学会的第一课就是如何扔垃圾。

目前，全国各地都在积极探索卓有成效的垃圾分类办法，科技手段正成为破解垃圾分类问题的重要帮手。阿里工程师志愿者与公益环保组织合作，搭建了首个互联网垃圾分类数据库，淘宝上线AI识别垃圾分类功能，只要拿出手机扫一扫，就不用为垃圾分类而烦恼。移动互联网的快速发展，各种智能科技的普及也让人们不用再追着垃圾车跑了，不少智能垃圾分类回收企业正在朝气蓬勃地发展。广州不少社区都装有一款名为“小黄狗”的智能垃圾分类回收机。这是一款智能化物联网终端设备，通过自助交投、自动称重，可实时回收饮料品、废旧衣物、废旧报纸和电子废弃物，给予居民相应积分并转入手机微信钱包。这样的智能回收设备还有不少，不仅可以方便人们全天24小时分类投放垃圾，还通过环保金或积分奖励，有效提高垃圾分类效率。目前广州正在加速推进“大数据+智能化+积分制”垃圾投放收集模式，科技手段发挥着越来越大的作用。

垃圾回收是一个包括投放、收集、运输、处理在内的系统工程，必须做到全链条推进，才能真正实现垃圾减量的目标。否则，难免面临“分类一小时，收运一分钟”的现象。完善的投放、收集、运输、分拣处理系统必须与市民垃圾分类意识的提高同步推进，这是必须尽早实现的硬指标。

在这方面，也不妨多借助科技的力量。目前已有不少企业作出了积极的尝试和创新。比如，我们日常用的塑料吸管虽然不起眼，但全球每年消耗数量达数百亿支。目前，已有科技企业成功研发出一种可完全生物降解的吸管，取代一次性塑料吸管。再比如，有企业实验室已研发成功超过1200种源自垃圾的新型材料，将生活垃圾如塑料、纸张、布料、金属等零污染转化为建筑和装修的新型材料。还有的运用科技手段，将垃圾加工成为无污染的生物质颗粒燃料。对于这样引领循环经济产业的企业，不妨在政策上给予更多支持，只有企业能够从中获利，才能推动更多人加入将垃圾变废为宝的行列。广州要出台更有力的扶持政策，保障再生资源回收的资金和场地。

科技让生活更美好，希望更多的高科技能应用于垃圾分类中，各方携手推动生活垃圾源头减量化、资源化和无害化，共建绿色家园。