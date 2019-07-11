放假了，暑期安全要注意

暑假到了，孩子们欢欣雀跃，家长们喜忧参半。孩子由谁看管，如何保障孩子安全健康地度过假期，都是家长们头痛的问题。无论如何，如果家长不能亲自照看孩子，一定要托付给值得信任的人和机构，避免意外发生。毕竟，孩子受到任何伤害，都是我们不愿意看到的。小心为上，预防为主，是安全度假的前提。

游泳溺水如何自救与施救

暑假来临，游泳成为消暑的好办法，泳池、河流、池塘、海边随处可以见到孩子们的身影。但每年都有关于孩子溺水身亡的事件发生，溺水已成为青少年意外伤亡的“第一杀手”。在此提醒家长和孩子，游泳要去有救生员看护的正规泳池和场所，不能 “游野泳”。

当儿童发生溺水时，很多时候都是安静地站在水里死去的，而不是夸张地挣扎、踢腿蹬脚、大喊大叫。直立姿势孩子只能挣扎20～30秒，之后就会沉下去，所以，最多只有30秒的施救时间。

●溺水者自救

◎千万不要手脚乱蹬拼命挣扎，可减少水草缠绕，节省体力。

◎除呼救外，落水后立即屏住呼吸，踢掉鞋子，然后放松肢体。当感觉开始上浮时，尽可能地保持仰位，使头部后仰，使鼻部可露出水面呼吸，呼吸时尽量用嘴吸气、用鼻呼气，以防呛水。呼气要浅，吸气要深。

◎千万不要试图将整个头部伸出水面。

◎当救助者出现时，落水者只要理智还存在，绝不可惊慌失措去抓抱救助者的手、腿、腰、脖子等部位，一定要听从救助者的指挥， 让他带着你游上岸。

◎会游泳者，如果发生小腿抽筋，要保持镇静，采取仰泳位，用手将抽筋的腿的脚趾向脚背侧弯曲，拉伸小腿后侧肌肉，可使痉挛缓解，然后慢慢游向岸边。

●正确施救溺水者

◎发现溺水者后应尽快将其救出水域。

◎施救者如不懂得水中施救和不了解现场水情，不可轻易下水，可充分利用现场器材，如绳、竿、救生圈等救人。

◎将溺水者平放在地面，迅速撬开其口腔，清除其口腔和鼻腔异物，如淤泥、杂草等，使其呼吸道保持通畅。

◎倒出腹腔内物，但要注意不可一味倒水而延误抢救时间。

◎当溺水者呼吸停止或极为微弱时，应立即实施人工呼吸法，必要时施行胸外心脏按压。

●注意事项

◎ 因呼吸、心跳在短期恢复后还有可能再次停止，所以，千万不要停止人工呼吸，应一直坚持到专业救护人员到来。

◎ 未成年人不宜下水救人，可采取报警求助的方式。

◎意识丧失者，应置于侧卧位， 并注意保暖。

◎进行现场抢救的同时，尽快拨打120 急救电话。

儿童跌坠伤的急救措施

跌坠伤是儿童意外损伤最常发生的类型，严重时可有生命危险。

易发生的场所：室内有阳台、飘窗、桌子、凳子、床等，户外有山区、儿童游乐场所、体育运动场所等。

●怎样预防

◎在孩子经常玩耍的地方清除障碍物。

◎尽量让孩子在成人的视线范围内活动，不能让儿童独自在家或独自活动。

◎裤子不要太长，以免踩到裤腿摔倒。

◎若是发现孩子跌倒，应该上前检查身体，以免存在内伤。

◎一旦发生高空坠落事故，务必立即拨打120 急救电话，等待专业医护人员前来，切不可自行搬运伤者。

●常见错误处理方式

◎孩子跌倒后哇哇大哭，只顾打骂孩子。

◎看到孩子跌倒后站不起来，随意搬动孩子的身体。

◎孩子跌倒后自主站起来，便以为没事而不进行检查。

●正确的急救措施

◎如果孩子坠落时头着地，坠落后立即哇地哭出来，10~15分钟就停止了，脸色正常，不呕吐，又照样精神地像原来一样玩，那么大脑受伤的可能性就很小。

◎如果跌落后，孩子当场（或稍后）失去知觉、不哭、昏睡不醒，应立即送医院抢救。

◎若是孩子后来又无缘无故地哭泣，并且呕吐，不愿进食，脸色苍白，当出现这些症状中的任何一种就应到医院诊治。

◎孩子跌落后没有其他症状，仅在磕碰的头部表面起了包，这是头颅外部皮下血管破裂引起的，不用特别处理，会自然痊愈。

◎父母要警惕，别只注意头部而忽略了其他部位，如内脏破裂、锁骨骨折等，发现小便出现血尿、面色苍白要考虑有内出血的可能，应立即到医院就医。

●误区

◎误区一：剧痛、不能走路才是骨折。

如果孩子身体的某个部分摔伤了，像馒头发酵般的红肿，这样的状况往往就是骨折。骨折红肿程度远大于扭伤，错过最佳治疗时期，后果是很严重的，所以千万不能大意。

◎误区二：揉搓孩子的伤痛处。

父母总是习惯搓揉孩子的伤痛处，认为能减轻孩子的伤痛。其实，这样反而会增加出血量，因为跌伤的患处局部深处正在渗血，如再让患处活动出血量就会增加，而且如果伤势较重或者有骨折的话，这样揉搓还会导致病情的加重，造成不良的后果。

◎误区三：头上肿了包赶紧揉。孩子头上出现包块，父母总是马上按揉，这是不对的。头部出现包块，是因为头皮下出血，家长切勿按、揉或外敷药，这样反而会加重损伤，小血肿可自行吸收，但包块超过5厘米需立即就医。

儿童误服药物后怎么办

误服药物也是儿童意外之一，重点在于预防。

●怎样预防

◎把药品放在孩子拿不到的地方。

◎平时不要把药叫作“糖果”，要告诉他们正确的药名与用途。

◎给孩子喂药时，父母尽量不要中途离开。

◎对孩子异常表现要留意，如误服安眠药或含有镇静剂的降压药，会表现出无精打采、昏昏欲睡，遇到此类情况，要马上检查大人用的药物是否被孩子动过。

●常见错误处理方式

◎发现孩子误服了药物，只顾打骂和责怪孩子，孩子会因害怕而不说实情，导致误诊。

◎舍近求远奔大医院，错过治疗的时机。

◎去医院时，忘记带误服的药物供医生识别，以致无法采取有针对性的措施。

●正确的急救措施

◎让孩子把吞食的药物吐出来，或采用催吐的方法尽量把药物吐出来。

◎尽快弄清所服药物名称、服药时间和误服的剂量。

◎把相关药物的残余物和有关说明书带上，帮助医生尽早明确诊断。

●针对性处理

◎不良反应或毒性较小的药物， 如维生素、止咳糖浆，多喝凉开水使药物在体内稀释并及时排出体外。

◎有剂量限制的药物，如安眠药、某些解痉药、解热镇痛药、抗生素及避孕药，迅速催吐，然后再喝大量茶水反复呕吐洗胃；催吐和洗胃后，喝几杯牛奶和3~5枚生鸡蛋清。

◎腐蚀性很强的药物，如甲酚或苯酚，喝3~5枚生鸡蛋清、牛奶、稠米汤或植物油，上述食物可附着在食管和胃黏膜上，从而减轻对人体的伤害。

◎碱性药物，如复方氢氧化铝、小苏打、健胃片，服用食醋、柠檬汁、橘汁进行中和。

◎酸性药物，如葡萄糖酸钙、阿司匹林，服用生蛋清、冷牛奶进行中和。

◎外用药，如碘酒，饮用米汤、面汤等含淀粉的液体，以生成碘化淀粉减小毒性；然后反复催吐，直到呕吐物不显蓝色。

◎其他药物，如止痒药水、驱蚊药水，立即让孩子喝浓茶水，茶叶中的鞣酸有沉淀解毒作用。

◎如果服药时间不长，没有超过6小时，可以先在家里采用催吐方法，使孩子把存留在胃内尚未消化吸收的药物吐出来。如果患者失去意识或有抽搐时，则不适合用催吐来急救，应迅速送医。

烧烫伤的正确处理方式

让孩子远离厨房灶台、避免用火，高温天气在室外要避免接触铁栏杆、汽车车身等金属物品以及其他容易吸热的物品。不慎烫伤用以下方式处理。

●急救

◎立即脱离热源，避免对身体造成进一步损害。

◎迅速脱去衣物，如果衣物黏在皮肤上，切勿强行撕下，用剪刀剪开，轻轻揭开。

◎用大量冷水冲洗创面，不仅可以冲掉污物，还可以让皮肤降温，减少残留的热源对身体的进一步损害。

◎一定要保持伤口清洁，不要自行涂抹任何药物，那样会造成伤口的感染，影响愈合。

◎立即到医院就医。

●程度判断

面积：五指并拢，其手掌面积约为自身体表面积的1%，数字越大，烫伤范围越大。

●深度

◎一度烧烫伤：红斑性，皮肤变红。

◎浅二度烧烫伤：局部红肿疼痛，有大小不等的水疱。

◎深二度烧烫伤：皮肤红、痛和灼热，水疱较小或较扁薄。

◎三度烧烫伤：无水疱，皮肤蜡白、焦黄或炭化。

浅二度以下，烧伤面积小于1%～2%，可在门诊就诊处理后回家休养；严重者需住院治疗。

●误区

◎误区一：在烫伤处涂牙膏、酱油等。

这是错误的方法，不仅无益，还会感染伤口，使创面颜色发生改变，影响医生的判断。

◎误区二：用麻油、草灰等涂抹创面。

会影响创面渗出物的排出，导致伤口的感染。

◎误区三：烧烫伤后的水疱随意挑破。

要根据情况而定，如果水疱不是很大，不需要挑破，这样可以防止细菌的侵入，不易发生感染，还能保护创面。

但是如果水疱过大，水疱的位置在关节等活动频繁处或易摩擦处，可用无菌的针棒挑破水疱，棉花棒将水吸干，不要移除水疱上的表皮，以作为保护层。

◎误区四：烧烫伤后要立刻冰敷。

这是不对的，低温会造成二次伤害。烧烫伤后，受损的皮肤已经失去表皮的保护，不可以直接冰敷，以免冻伤。

被动物咬伤后应尽早就医

被猫、狗等咬伤可能被传染狂犬病，而且感染率非常高。

●急救

◎第一时间用大量清水、肥皂水或消毒液反复冲洗，冲洗时间不可低于15分钟。

◎切勿挤压伤口，将伤口敞开，严禁包扎、缝合、加压，冲洗完毕应立即就医，注射狂犬疫苗等。

●注意事项

◎没有伤痕，可以不注射狂犬疫苗。

◎如有轻微伤痕，但无出血情况，则需在受伤当天等时间分数次按程序注射狂犬疫苗。

◎如伤口较大，有出血情况，除遵医嘱注射疫苗外，还需在伤口周围注射抗狂犬病血清。

●误区

◎误区一：24小时之后接种疫苗无效。

受伤后应该是越早就医越安全，但是不存在时效性的说法，一定要去接种疫苗。

◎误区二：给宠物打过疫苗就安全了。

其实动物疫苗对每种动物的效果都无法保证万无一失，而且宠物在室外活动时，和其他流浪动物接触，也有可能携带病毒。

◎误区三：咬伤后马上挤压伤口排出毒素。被狗、猫等动物咬或抓伤后，不要对伤口进行挤压，这样可能会导致狂犬病毒以更快的速度进入神经系统。

夏季谨防食物中毒

夏季是食物中毒的高发期，尤其需要重视饮食安全。

●急救

◎催吐是食物中毒最主要的紧急处理办法。进食后应尽快进行催吐、洗胃，最好不超过6小时。

◎不主张对婴儿、昏迷者进行催吐。对年龄稍大的孩子在清醒的情况下可进行催吐，用手指或筷子刺激孩子的咽后壁，使胃内残留的食物尽快排出，防止毒素进一步吸收。

◎催吐时保持前倾位，防止误吸、造成窒息。

◎催吐后，应立即就医，医生会根据不同的中毒情况进行针对性治疗。

●误区

◎误区一：食物高温煮沸，就可以达到消毒杀菌目的。

这种说法只对了一半。食物中毒可分为生物型和化学型两大类。化学型的中毒，有时煮沸反而会使毒素浓度增大，如烂白菜中产生的亚硝酸盐，发芽和未成熟土豆中的龙葵碱等，都不能通过高温达到“消毒”目的。

◎误区二：冰冻的食物没有细菌。

有的细菌专门在低温下生活、繁殖，如会造成腹泻的嗜盐菌，就能在-20℃的蛋白质内生存11周。

◎误区三：有变质异味的食物，只要煮一煮，就可以吃了。

有的细菌耐高温，如能破坏人体中枢神经的“肉毒杆菌”，其芽孢在100℃的沸水中，仍能生存5 个多小时。

●预防

食物中毒对人体危害大，在家吃饭注意生熟分开，在外选择靠谱的餐馆，切勿食用放置过久、被污染的食物，勿盲目采摘野果、野生菌食用。（崔仲奇 陈升平）