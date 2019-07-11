宋代词人蒋捷的名作《一剪梅·舟过吴江》一词中“樱桃”变红、成熟的优美意象，曾给我留下深刻的印象。 “一片春愁待酒浇。江上舟摇，楼上帘招。秋娘渡与泰娘桥。风又飘飘，雨又萧萧。何日归家洗客袍？银字笙调，心字香烧。流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。”年少时的我并不在意其愁苦的主题，而是特别欣赏其中樱桃意象的可爱。就着优美的诗句，再吃起樱桃来，也觉得更加美味可口了。

樱桃的成熟期很早，在一年中最早结果和成熟，所以有“新春第一果”的美誉和“百果第一枝”的雅称。由于连嘴俏的黄莺（黄鹂）都非常喜欢啄食这种果实，所以被称为“莺桃”。后来，根据形声字的字形组合规律，“莺桃”又渐渐地演变成了“樱桃”。

樱桃是蔷薇科落叶乔木，它的地域适应性较强，在我国的南方和北方都有栽种。我国栽种的樱桃有4个品种，分别是中国樱桃、欧洲甜樱桃、欧洲酸樱桃、毛樱桃。常见的大樱桃为欧洲甜樱桃，小樱桃为中国樱桃。樱桃的果实属浆果类，形状为圆形，小巧玲珑，状如珍珠，特别精巧可爱。樱桃成熟后，颜色鲜红，溢朱流丹，色泽光洁，晶莹剔透，仿佛一颗颗红色的玛瑙，看一眼，就让人馋涎欲滴。

樱桃味道甘甜，而又稍微带着点淡淡的酸味，让人长吃不厌，回味无穷。樱桃既是季节性的时令鲜食佳果，又可以制成罐头长期食用，还可以制成樱桃酒饮用。由于它色形俱佳，还经常作为其他食品和饮料的点缀，使之相得益彰。

樱桃的营养价值非常高。所含的维生素比较全面，不仅维生素A的含量很高，是苹果、橘子的4~5倍，而且含有较多的维生素B族和维生素C。樱桃中含有钙、磷、钾、镁等许多矿物质，特别是铁元素，每100克樱桃中铁含量高达59毫克，是益气补血的最佳果品。

樱桃还有很高的药用价值。由于樱桃中的铁含量居于各种水果的首位，铁元素又是合成血红蛋白的重要原料，因而对预防和辅助治疗贫血效果显著。樱桃性属温热，有益中补气、强身健体的功效，并能祛风除湿。樱桃还有杀菌、解毒的功效。对于爱美的女士来说，樱桃能滋润皮肤、养颜美容，是一种名副其实的“美容果”。

“樱桃好吃树难栽，不下苦功花不开”。樱桃树非常娇嫩，很难经受风霜雨雪，对自然界中恶劣环境的适应能力不强，怕冷，怕热，怕旱，怕涝，还容易受病虫害的侵袭，成活率不高，等到结果成熟更加不易。由于其味道甘甜的特点，又容易招来许多鸟类的啄食。因此，要想吃到美味的樱桃，确实需要付出许多的汗水、心血和精力。（崔敬之）