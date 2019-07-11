盛夏时节，让人烦恼的不只是持续不降的高温，还有来势汹汹的蚊子。它们的叮咬让人奇痒难忍，它们的“骚扰”让人夜不能寐，更为严重的是，它们还可能传染疾病。那么，我们怎样摆脱蚊子的骚扰过个清静夏天呢？只要做好环境治理并且正确使用驱蚊、杀蚊产品，我们就可以轻松地和讨厌的蚊子说拜拜了。

环境治理 治“水”为先

许多人认为蚊子都是从室外进入室内的，所以只要关好纱窗并且采用一定的驱蚊、杀蚊手段就可以解决问题。而实际上，家居防蚊在“守紧门户”的同时，首先应该从治理室内适宜滋生蚊子的环境入手，以免其在家中“开枝散叶”。

蚊子的一生经过卵、幼虫（孑孓）、蛹、成虫四个时期，其中前三个时期都是在水中度过，所以清除积水才是杜绝蚊患的根本。而家中消除蚊子生存空间主要应做到以下几点。

◎花瓶和水养植物至少每星期换一次水，并避免花盆底部盘碟积水。

◎防止地漏、下水道等处积水。如已积水，在处理时可以投放一些浓度为1％的双硫磷杀孑孓沙粒剂，一次投药可维持20天左右。

◎注意检查家中经常存水的容器，尽量都盖上盖子。再有，不要把易拉罐、矿泉水瓶、鸡蛋壳等容易积水的垃圾乱扔，垃圾桶最好也有盖子。

◎如果室内长期无人居住，应盖上抽水马桶的盖子，并把洗手池、水池里的水放干净，以防蚊子产卵。

灭蚊手段 正确使用

常用的灭蚊方法有很多，但是要使用正确的操作方法并注意保护自身安全。

物理方法灭蚊

◎灭蚊灯 主要采用光催化的原理产生二氧化碳从而吸引并杀死蚊子。灭蚊灯一般应放在离地面1~1.5米处，最好放在隐蔽的角落，并常常改变放置位置。在使用时要关闭家里所有的灯源，加强捕蚊效果。另外，最好不要用眼睛盯着看，否则会损伤视力。

不过，灭蚊灯释放的二氧化碳量有限，在屋内有人的情况下蚊子可能还是更多地被人所吸引，因此，灭蚊效果一般。

◎电蚊拍 用其直接杀死蚊子还是比较安全有效的，适合在蚊子少的情况下使用。

化学方法灭蚊

◎蚊香 傍晚天黑前使用蚊香效果最佳。蚊香在封闭的房间使用方可杀死蚊子，而在通风处使用，主要起到驱赶蚊子的作用。

由于传统的盘香使用明火，存在一定安全隐患，而且长时间吸入其产生的烟雾会损坏人的鼻黏膜，所以电蚊香是更好的选择。电蚊香的使用时间一般可维持6~8个小时。不过，由于蚊子也会产生抗药性，所以应该轮流使用不同的驱蚊方法及产品，才能获得较好的驱蚊效果。

◎杀虫气雾剂 一般在黄昏时使用效果较好。使用时应对准蚊虫喷射，或以45度仰角往空中喷，以使药物在缓慢下落的过程中接触蚊虫并将其消灭。在喷完后，人应离开房间，关闭门窗半小时，然后再进入房间开窗通风。应注意，气雾杀虫剂里面一般会含有一些有机溶剂，它们可能会对衣物、床单甚至家具表面的油漆造成一定的损坏，所以在喷洒的时候尽量不要朝这些物品直喷；避免婴幼儿接触任何杀虫剂，以免对其造成不良影响；在厨房使用杀虫剂时要加倍小心，喷洒之前要藏好食品和餐具；若不慎将药液喷到皮肤上，要及时清洗。

很多人有个错误认识，就是以为气雾剂的味道可以熏杀蚊虫，而其实它只有接触到蚊虫身体才能将其杀死（触杀），所以，仅仅在室内随意喷洒气雾剂然后关上门窗，希望气味可以杀死蚊虫的做法是达不到效果的。

防蚊产品

夏季一到，市面上涌现出许多防蚊、驱蚊产品，如驱蚊手环、超声波驱蚊器、驱蚊贴甚至还有驱蚊手机软件。专家表示，经过测试，目前最有效的驱蚊产品就是含有避蚊胺成分的驱蚊剂，其他一些产品不是完全无效就是效果微弱。

使用驱蚊剂时，可以将它涂抹于裸露的皮肤上，一般可持续驱蚊 4小时，之后应重新涂抹。驱蚊剂的药效与人的活动量、出汗量有关，如果在户外，它的药效持续时间可能会缩短，应及时涂抹。

最好、最彻底的防蚊方法是环境治理，其次是蚊帐、蚊拍、捕蚊灯等比较安全的物理方法；最后才应考虑选择蚊香、气雾剂、驱避剂等化学方法。

被蚊子叮咬之后怎么办

◎被叮咬后不可抓挠。否则皮肤里的组织液、淋巴液等渗出，越抓越痒，而且皮损还不易消退。如果坚持不抓，一般10~15分钟后，痒感就能明显消退。

◎若叮咬处很痒，可先用手指弹一弹，再涂上花露水、风油精等。另外，还可用碱性物质缓解痛痒，如使用氨水、肥皂水在红肿处涂抹；用盐水和牙膏涂抹或冲泡痒处，也能有效止痒。（曾晓芃）