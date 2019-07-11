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方式不当，越游越胖

每周3次，每次30分钟，坚持3个月，且控制饮食，才能减重

2019年07月11日07:58 来源：人民网-生命时报

受访专家：北京体育大学游泳学院教授 温宇红

游泳深受人们喜爱，不少人把它当成减肥的“良方”。但有些人游了一段时间后发现，体重非但没有减轻，反而增加了。为此，《生命时报》记者采访了北京体育大学游泳学院教授温宇红，他表示，游泳减肥效果不佳，可能是方式不当，并提出了两点建议。

1.制定长期目标。游泳前对自己的游泳技术和体力进行评估，并记录体重（有助检验减肥效果），然后做一个长期的计划，最好每周不低于3次，每次不少于30分钟，持续三个月以上。这样才能实现有氧运动，从而消耗脂肪。不过，当游泳者体力和技术都不足、无法连续游满30分钟时，可以在游泳间隔稍作喘息（休息到可以继续游，但又没有完全恢复体力），再继续。

2.游泳后不要马上进食。游泳时会消耗大量的热量和脂肪，容易有饥饿感。如果游泳后大量进食，当摄入的热量和脂肪大于游泳所消耗的热量时，就会发胖。一般情况下，游泳30分钟后再进食，饮食量与平时保持一致，不要大吃大喝，多吃蔬果和富含蛋白质的食物，少吃高脂肪、高热量的食物。（记者 张筱悦）

(责编：李轶群、杨迪)


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