下好食品安全社会共治的“四招棋”

北京市第16期局级领导干部研修二班 李异

党的十八大以来，食品安全工作不断改善，但形势依然复杂严峻。要想从根本上改善食品安全环境，必须按照新时代社会治理理念的要求，广泛动员社会各界力量，实现社会共治共享。我认为，可以从以下几个方面着手加强食品安全社会共治。

第一，发挥党建“定盘星”作用，激发基层党组织食品安全社会共治的创新活力和不竭动力。新时代食品安全社会共治需要嵌入基层社会治理的大框架中去考量，只有充分发挥党组织的引领作用，才能最大限度凝聚社会力量。一是引导行业协会和企业成立党支部，吸纳更多食品行业优秀的企业家担任支部书记，促使其扛起食品安全的政治责任。二是建立健全食品安全党建工作平台，成立行业党建工作协调委员会，整合社区、社会组织、企业等各类党建资源，将党的政治优势、组织优势转化为食品安全治理优势。三是打造“党建+食品安全”品牌，通过组织主题党日、创建党员先锋队等多种方式，推动党的领导在食品安全社会共治中形成生动实践，不断扩大品牌影响力。

第二，发挥社会监督“同心圆”作用，凝聚食品安全社会共治的强大正能量。随着人民群众法治意识不断增强，社会监督和舆论监督的力量也不断壮大，我们要善于引导，使其在凝聚人心、汇聚力量上发挥应有的作用。一是广泛应用“12345”“12315”“社区议事厅”“阳光餐饮”“大众点评”等新旧平台，积极拓宽群众反映食品安全问题的渠道，及时回应群众对于食品安全的合理诉求。二是完善社会监督机制，将“西城大妈”等社会力量组织起来纳入志愿者队伍，有效发挥社区网格“四员一体”和“街巷长”等机制作用，共同打好食品安全“人民保卫战”。三是健全与新闻媒体的沟通联络机制，搭建通畅的舆论监督平台。四是发挥“智慧监管”作用，与时俱进推行“互联网+食品安全”监督机制，全面提升现代化水平。

第三，发挥社会组织“助推器”作用，实现食品安全社会共治可持续发展。社会组织是食品安全治理的重要力量，政府要积极引导其参与到食品安全治理中来。一是支持行业协会建立行规行约和奖惩机制，完善食品行业自律机制和退出机制。二是构建科学高效的食品行业培训体系，打造一支专业化职业化法治化社会化食品安全队伍，激发食品行业健康发展的内生动力。三是坚持典型引路，充分发挥老字号等优秀食品企业示范带头作用，培育食品安全诚信文化。

第四，发挥社会信用体系“紧箍咒”作用，营造食品安全社会共治诚实守信大环境。食品安全社会评价和信用体系建设是保障食品安全的长效机制和治本之策。政府应该发挥主导作用，成为建设食品安全诚信体系的“第一推动力”。一是构建集行政性、市场性、司法性和社会性奖惩为一体的联动体系，为建立健全食品安全信用法规体系奠定基础。二是搭建食品安全信用信息共享平台，建立食品生产经营企业信用档案，对列入“黑名单”的主体实施联合惩戒，提高其失信成本。三是建立“来源可查、去向可追、责任可究”的食品安全追溯体系，完善市场准入和退出机制，实现“以信用换市场”。四是加大财政税收等政策支持力度，探索构建多元化投融资机制，大力培育和发展食品安全信用服务产业。