50万名事实孤儿将可领取生活保障补贴

人民网北京7月10日电 （记者李昌禹）“这项政策要落到每一个事实无人抚养儿童身上，一个都不能少。” 民政部副部长高晓兵在今天举行的事实无人抚养儿童保障工作专题新闻发布会上说。近日，民政部、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、财政部、共青团中央等12部门联合出台《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》将从2020年1月1日实施。

事实无人抚养儿童，指父母双方不能正常履行抚养和监护责任的儿童，即通俗所说的事实孤儿。据了解，2018年，民政部相关部门通过摸排发现，目前全国事实无人抚养儿童的数量有50万人左右。《意见》规定，各地对事实无人抚养儿童发放基本生活补贴，按照与当地孤儿保障标准相衔接的原则确定补贴标准，参照孤儿基本生活费发放办法确定发放方式。《意见》提出了一系列强化保障措施，如加强监督管理，健全信用评价和失信行为联合惩戒机制。

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《 人民日报 》（ 2019年07月11日 06 版）