每天一大早，齐永勤就步行来到离他家较近的一家早点店，开始了忙碌的一天。作为江苏省新沂市市场监督管理局经济开发区分局一名普通执法人员，齐永勤承担着新华路市场主体监管任务。该路段长4公里，餐饮户200多家，是该市餐饮较为集中的区域。

在工作中，齐永勤时常遇到蛮横无理、拒不配合的商户，总是动之以情、晓之以理，耐心讲解文明城市政策和要求。有些商户，后厨设置不达标，就通过熟人来说情，想方设法降低标准，排斥整改。齐永勤时常说：“就是我的亲兄弟开餐饮店，软硬件也要达标，这是吃的东西，是关系人的身体健康，马虎不得。”

新沂市市场监管局局长刘成表示，农贸市场、小餐饮、小食杂、酒店、商场超市，就像是一个城市的一张张名片。新沂市场监管部门以“全覆盖、无死角”的决心，彻底整治食品餐饮行业。对辖区内餐饮店铺强化监管，划片分格，定人、定岗、定责、定标，格格相通、片片互联，做到履行职责清、监管主体清、安全隐患清，“人在网格内，事随网格走”。实施质量抽检常态化，科学合理安排国家、省、市不同层级抽检，坚持专项抽检和日常快检相结合，计划抽检和随机抽检相结合，以人民群众生活息息相关的肉、蔬菜、水果、水产品、蛋等食用农产品为重点，不断扩大抽检的覆盖面，构筑食品安全“防火墙”，切实防范不合格食品流向市场、流上餐桌。

《 人民日报 》（ 2019年07月11日 08 版）