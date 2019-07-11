推进垃圾分类可以向过往学习什么

近日，上海全面推进号称史上最严的垃圾分类制度。政府投入大量人力、物力和财力，社区和企业被广泛动员和参与，开启了以垃圾分类为切入点的城市文明进化行动。作为中国最大的城市，上海是否可以从根本上治好“垃圾围城”的城市病，从而为全国其他城市的垃圾分类与治理提供经验，受到各方面高度关注。

轰轰烈烈的垃圾分类行动，让我想起了上世纪70年代末的童年。在那个年代，父母习惯把家里不用的瓶瓶罐罐、纸箱、书纸、废铜、烂铁等积攒起来，交给游走于农村的流动商贩，换一些糖果或点心给孩子们吃；家里吃剩的饭菜用来喂猪、喂狗、喂鸡和喂猫；厕所的大小便被定期挑去浇灌菜园和田地。

当时没有所谓“垃圾分类”的提法，但智慧的乡亲们一直在践行垃圾分类和废物再利用。垃圾成为重要的媒介，人消费后的“垃圾”成为动物、植物的主要“口粮”，通过垃圾维系着人类与动植物的生态关系。

这给我们三点启示：一、在地性地实现垃圾回收和再利用，而不是经由当下流行的跨地域商品化和资本化逻辑，在他地完成回收和利用的过程；二、使居民获得一定经济激励，进而持之以恒地做好分类；三、垃圾增进了人地关系的改善。

推进垃圾分类，应赋予居民一定程度的“获得感”。比如，鼓励居民积攒快递包装、易拉罐、报纸等可回收、可变卖的“营利性垃圾”，协调和联系专业回收站有关人士定期进行回收，鼓励专业机构回收旧数码产品、旧家用电器、旧电池，让居民真切地感受到“变废为宝”。

此外，还可以联系动物保护组织及热心人士定期进小区收集生活餐余垃圾，经适当处理后，喂养遍布城市的流浪狗、流浪猫等。具体操作当然困难重重，需要社会各界人士尤其志愿者的积极参与。但是，由垃圾分类激发动物保护意识、培育志愿者精神，可谓一举多得。

当代城市家庭的垃圾产生量，当然与我的童年时代不可同日而语。在消费社会尤其是网络消费时代下，“宅男宅女”的日常生活方式，成为城市治理不可忽视的维度。同时，年轻消费者的购物频率显著提高，他们沉浸于得到新鲜与新奇产品的体验，也非常享受一小时内到货这种及时性的快感。东西越买越多，很多东西买后弃置不用，废弃包装也越来越多，“垃圾”自然越来越多。在低碳社会、集约型社会与消费社会、网购时代之间实现相对平衡，对抗网络消费时代下的“恋物”情结，有助于从源头上减少垃圾。

不少媒体竞相报道日本、韩国等国家的垃圾分类走在世界前列，我最近恰好看了几部宫崎骏导演的动画电影，真切感受到日本社会的环境保护意识和垃圾分类意识，深入到日常生活的方方面面。从世界范围看，垃圾分类知识俨然已成为现代公民的素养，成为社会现代化进程中的一项基本训练内容。我国亟待开展覆盖社会各阶层的垃圾知识的教育与培训，让垃圾分类和处理知识成为提升国民素质教育的重要内容。

（作者系广州大学副研究员，人文地理学博士）