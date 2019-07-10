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长投运鸿生物医药科技公司正式成立

2019年07月10日17:01 来源：人民网-人民健康网

2019年7月8日，运鸿集团股份有限公司，运鸿集团关联公司国众兴合生物医药科技有限公司及湖北清能投资发展集团有限公司，经三方协商达成合作协议并共同成立了长投运鸿生物医药科技有限公司，公司注册资本金为人民币8000万元。该公司的成立是为进一步深化我国生物科技改革，优化医疗健康行业布局，更好地发挥企业在全球大健康产业发展中的作用，实现资本有序整合和增长，不断推进健康中国，和谐社会的建设。

签约仪式

运鸿集团股份有限公司是湖北省以生物“肽”产业为核心的重要生物健康科技企业之一，拥有生物“多肽”提取核心技术，旨在人类打造全新的健康生活方式。在2018年成立子公司国众兴合生物医药科技有限公司，专研肽家园各类天然绿色的功能性食品。而如今运鸿需要走到更高，更远，更强的位置，持续创建行业新格局；故而以长投运鸿生物医药科技公司为平台，以肽产业为纽带，三方整合集团公司资本优势，全力推进全人类大健康产业的发展。运鸿集团自公司自成立以来，先后深化功能性食品改革，打开海外市场，始终坚持以专业、创新、国际化为核心的发展战略，打造以“肽”为根的产品惠泽人类，开启了全球化健康新时代。

湖北省长江产业投资集团有限公司党委副书记、总经理，湖北清能投资发展集团公司党委副书记、总经理朱万奎，武穴市副市长晏哲锋，武穴市招商投资促进中心主任张郎书，运鸿集团董事局主席李玉保等人，共同参加了此次签约仪式。

（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：马晓慧、许晓华)


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