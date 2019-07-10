蚊子为啥“独宠”你一人？请停止散发你的魅力

在酷热的夏季，当你在散发魅力的时候，可能又悄悄地多了一位关爱你的对象——蚊子。夏天最讨厌的就是防不胜防的招蚊子，为什么被蚊子咬的总是你呢？

在我们固有的印象当中，蚊子似乎对血型有着格外的偏好，有人说蚊子酷爱o型血和b型血，还有流传着爱盯女性的“性别说”，但是通过知识的越来越普及，这些印象早已被推翻。

1. 蚊子到底喜欢你哪点呢？

纹子的追击方式主要是三种途径：嗅觉，视觉，温度。

容易流汗，体温较高

汗液是蚊子觅食的信号之一，所以往往汗液量比较多的人更容易受到蚊子的“青睐”。这是因为汗液中含有乳酸、氨基酸和氨类化合物，容易吸引蚊子的注意。另外，蚊子的触角内有一个受热体，对温度很敏感，而汗液较多的人体表散热快，故而对蚊子的吸引力更大。

呼出的二氧化碳比较多

科学家研究发现，蚊子身上有一个触须居然可以感受到50米外的二氧化碳浓度。因此，产生二氧化碳越多的人，越能吸引蚊子。也可以说，新陈代谢较快的人越招蚊子，一般来说，像小孩，体型较大，孕妇，肺活量大的人更容易招蚊子喜欢哦。

身体有刺激性较大的气体

蚊子的嗅觉是非常灵敏的，特别是对一些刺激性较大的气体非常的敏感。所以，那些爱化妆的人往往比不化妆的人更容易招惹蚊子。因为很多化妆品中都会有大量的香气，这对蚊子来说可是不小的诱惑。

2．这5种人才是蚊子的真爱

肥胖者

胖子爱出汗，这正是他们吸引蚊子的地方。因为体温高、爱出汗的人身上散发的气味中含较多的氨基酸、乳酸和氨类化合物，极易引诱蚊子。

化过妆或喷发胶的人

因为大多数化妆品中含有硬脂酸，而蚊子则非常喜欢这种脂肪酸。

这些人身上大都会残留化妆品，所以蚊子会更喜欢他们。

孕妇

孕妇新陈代谢活跃，呼出的二氧化碳较高，因此容易被蚊子叮咬。

爱运动的人

运动或体力劳动后，人的呼吸会加快，呼出较多的二氧化碳。

二氧化碳气体会在头上约1米处形成一股潮湿温暖的气流，蚊子对此较敏感，会“闻味而至”。

穿深色衣服的人

蚊子昼伏夜出，主要出于趋暗的习性，它的视觉系统在阴暗环境最活跃，反光效果较弱的黑色最吸引它们。

如果穿深色衣服，蚊子会向着暗处追逐而去。

同理，如果你肤色较深较黑，也是比较容易招蚊子的

3. 教你5招正确防蚊方法

1.安装纱窗、蚊帐

这个方法不用多说，大家都知道，它可以将自己与蚊子完全隔离，避免被蚊子咬。（如果不小心还是放进了一两只蚊子，可以“啪啪啪”拍死它……）也是最能保护自己的。

2.清理室内杂物、积水

积水是蚊虫孳生的必要条件，注意清理水缸、花盆底碟、垃圾桶、废弃罐子等中的积水。清除杂物，通风透光，不给蚊虫提供栖息之地。

3.点蚊香，喷洒杀虫剂

蚊香，杀虫剂，虽说能够杀死蚊子，但若连续使用时间过长，也会危害人体健康。

因此要记住，使用蚊香和杀虫剂的场所，必须保持通风透气。３０分钟后打开门窗，待通风半小时后才可进入房间活动。

4.保持身体清爽

运动完或出汗多的情况下要尽快洗澡，不然身上的汗臭味可是很容易吸引蚊子的。

5.穿浅色衣服

外出时可选择浅色衣裤，蚊虫多的地方还应长衣长裤，有条件的还可事先将衣物用菊酯类杀虫剂浸泡一下。