夏季饮食有讲究 牢记“三宜三不宜”

夏季天气炎热，是饮食最不规律的季节，要么厌食，要么就暴饮暴食，而且很容易多吃生冷的食物，这些都是不利于身体健康的。夏季该如何健康养生，夏季饮食的小常识又有哪些呢？下面一起来了解一下吧。

宜多吃果蔬

夏季炎热，人体水分流失快，饮食必须注重补水，除了多喝水以外，要多吃水分充足的食物，多吃瓜果蔬菜。如西瓜、西兰花、菜花、包菜、黄瓜、西红柿等。尤其一些深色的果蔬，如胡萝卜、红黄番茄、西柚等，含有丰富的维生素、矿物质及有益健康的植物化学物，天天食用，可增强免疫力、有益心血管健康和预防癌症。

宜清热解火

夏季气温高，人体火气较旺，体内热气无法排出体外的话容易造成便秘、长痘痘、口舌生疮等问题，夏季饮食宜清淡，以清热解火为主。多吃高丽菜、绿豆芽、黄豆芽、海带、木耳、蘑菇、黄瓜、冬瓜、苦瓜等有助于清热泻火的食物。

宜健脾养胃

夏季人体新陈代谢较快，脾胃功能相对低下，为了减轻脾胃负担，保证脾胃健康，应该多吃养胃食物，如一些质地软、口味清淡的食材，例如小米、燕麦、山药、莲子等健脾开胃的食物熬粥喝，可以起到养胃的作用。

不宜辛辣油腻

夏季炎热，人体容易上火，吃辛辣食物只会加重体内火气和毒素，尽量少吃或者不吃辛辣的食物，比如麻辣火锅等。还要少吃油腻食物，有助于平静心气。如果吃过多油腻食物则会加重胃肠的负担，会感到腹胀，不思饮食、疲倦感加重，要少吃。

不宜太过生冷

夏季果蔬丰富，人们往往喜欢生吃瓜果、海鲜等食物。但夏季气温高，各种病菌和寄生虫容易繁殖，如果不注意饮食卫生，很可能会染上疾病。夏季天热出汗容易口渴，不要猛喝冰镇饮料，会刺激脾胃，影响胃液分泌从而使食欲减退，造成消化不良、厌食、腹部胀痛、腹泻等胃肠道疾病。

不宜多喝含糖饮料

夏季人们为了止渴，喜欢喝含糖饮料，研究发现，过量消费含糖饮料会增加龋齿、肥胖的风险，对健康带来负面影响，所以要少喝。白开水是公认的最好的饮品，水在体内起着物质运输、调节体温和润滑等作用。每天要足量喝水，少量多次饮用白开水，也可喝绿茶水、绿豆汤或酸梅汤等消烦除渴。