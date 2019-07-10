全民健身风靡，互联网健身行业未来几何?

在移动互联网的各类应用不断丰富之际，以健身APP为特征的互联网健身也受到越来越多健身达人的青睐。与此同时，作为新的行业风口，近期相关企业也纷纷发力，包括加快可穿戴设备等硬件开发和加强线下布局，以智能科技与运动健身相结合的创新方式，推动行业快速发展。

运动科技公司Keep近日宣布深耕运动消费场景，多品类全面覆盖吃、穿、用、练，并相应推出多款新品，包括智能运动手环、健走机及全新的健身轻食。据悉，这家运动健身行业的独角兽企业目前用户已突破2亿。业界分析认为，Keep此举是希望通过覆盖运动人群的更多生活场景，建立更完整的运动科技闭环。

近期加快布局的并非只有Keep一家。运动健身品牌超级猩猩近日宣布与PUMA达成战略合作，除了相关产品，双方将更注重彼此社群的联系。

互联网健身企业的发力并不令人意外。2015年以来，以乐刻、Keep、超级猩猩、火辣健身等为代表的“互联网+健身”企业快速兴起，持续受到资本市场热捧。相关资料显示，2018年7月，Keep宣布完成1.27亿美元D轮融资。今年2月，超级猩猩宣布完成3.6亿元D轮融资，成为继Keep之后又一家完成D轮融资的健身企业。

资本热捧的背后，折射着全民健身的风靡和健身市场的快速增长。根据美团点评发布的报告，我国健身产业总产值在逐年递增，近六年年均复合增长率约为7.7%。

有研究认为，与传统健身房的锻炼方式相比，在互联网时代应运而生的新型健身模式，具有更明显的移动、智能、轻便、社交属性。参与者表现出年轻化、高学历等特征，他们乐于在社交媒介分享健身成果，健身方式更具科技感，健身类APP与智能健身设备使用率高。

从互联网健身的特点看，数据记录类APP、健身指导类APP近年来都受到健身爱好者喜爱，“课程+社群+电商”成为许多健身APP的标配。相关资料显示，超级猩猩已在北京、上海、广州等城市开店70余家，业务也从早期的团操课拓展到长周期的训练营、周边电商等。近年来，Keep已将业务触角伸向多个领域，包括线上内容和社区、线下健身空间 Keepland、电商、智能硬件等。

“我们今年重点以线上APP为原点深耕家庭和城市两大场景，围绕吃、穿、用、练四大方面进行产品布局，构建智能硬件、运动服装、轻食、辅助训练器械及运动周边商品在内的产品矩阵。”Keep创始人王宁说，希望未来可以把一个中国体育运动民族品牌推向世界。

处在行业风口中的互联网健身未来前景如何？从多种迹象看，从线上到线下、从商区到家庭、从定时定点到无时不在，健身运动可触及的边界正在一步步延展。健身热潮下团课比拼、大数据时代运动处方成热门、碎片化生活瞄准社区场景等，正成为资本持续关注的热点。

与此同时，越来越多的科技新成果应用，也正为互联网健身产业赋能。从行业趋势看，智能科技正加速与运动健身相结合，渗透场景、硬件、装备、内容服务等多方面，大幅提升着场景的科技感和服务水平。

值得关注的是，随着消费升级和全民健身理念逐渐深入人心，许多中老年人也开始尝试并乐于在互联网平台分享运动成果。王宁表示，互联网健身产品也承担着向更广泛用户群体提供更全面和更专业运动健身方案的责任。

可以预见，互联网健身产业的能量将在日后进一步释放，更多创新产品和模式也将不断出现。不过，对于诸多应运而生的新型健身企业而言，唯有把体验和服务放在首位，让更多用户通过互联网创新产品获得运动满足感，走上科学健身的道路，才能在不断变化的市场中长久生存。