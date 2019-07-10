热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

研究发现：

喝酒可能加剧前列腺炎

鲍晓菁

2019年07月10日16:00 来源：新华网

记者从安徽医科大学第一附属医院获悉，该院泌尿外科梁朝朝教授团队近日研究发现，饮酒是慢性非细菌性前列腺炎复发和症状加剧的重要诱因。该团队相关研究成果发表在《前列腺》上。

该团队发现，临床上常见许多饮酒过量而出现各种前列腺炎的病例，尤其是节假日前后，前列腺炎的发病率明显高于平时。流行病学数据显示，饮酒是慢性非细菌性前列腺炎复发和症状加剧的重要诱因。团队通过构建自身免疫性慢性非细菌性前列腺炎小鼠模型，揭示了酒精虽不直接引起小鼠慢性前列腺炎，但可加重慢性前列腺炎相关疼痛症状和炎性因子释放，且随着饮酒剂量增加，症状伴随加重。

据了解，前列腺炎患者在泌尿外科门诊患者中约占四分之一。而前列腺炎中，慢性前列腺炎发病率最高，超过了95%，并多发于青壮年男性，可能引起男性不育、排尿异常、性功能障碍等问题，给家庭和个人造成负担。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn