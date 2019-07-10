喝酒可能加剧前列腺炎

记者从安徽医科大学第一附属医院获悉，该院泌尿外科梁朝朝教授团队近日研究发现，饮酒是慢性非细菌性前列腺炎复发和症状加剧的重要诱因。该团队相关研究成果发表在《前列腺》上。

该团队发现，临床上常见许多饮酒过量而出现各种前列腺炎的病例，尤其是节假日前后，前列腺炎的发病率明显高于平时。流行病学数据显示，饮酒是慢性非细菌性前列腺炎复发和症状加剧的重要诱因。团队通过构建自身免疫性慢性非细菌性前列腺炎小鼠模型，揭示了酒精虽不直接引起小鼠慢性前列腺炎，但可加重慢性前列腺炎相关疼痛症状和炎性因子释放，且随着饮酒剂量增加，症状伴随加重。

据了解，前列腺炎患者在泌尿外科门诊患者中约占四分之一。而前列腺炎中，慢性前列腺炎发病率最高，超过了95%，并多发于青壮年男性，可能引起男性不育、排尿异常、性功能障碍等问题，给家庭和个人造成负担。