中国儿童营养标准与规范联盟成立 将建多中心儿童营养数据库

上海儿童医学中心10日披露，“儿童营养标准及规范”学术会议在上海举行，中国儿童营养标准与规范联盟成立。

中国儿童营养标准与规范联盟将围绕儿童营养标准与规范建设，以技术创新、模式创新为本，促进适宜技术的推广应用，并逐渐从重点医疗机构向基层医疗机构辐射。同时，联盟将建立全国多中心儿童营养数据库。

该联盟将在全国范围内致力培养儿童营养专业人才，以信息化、网络化为抓手，推广儿童营养学科建设的标准与规范，普及儿童营养适宜技术，建立儿童住院—门诊—家庭营养的标准化管理模式，以及涵盖营养筛查、营养评估、营养检测、营养治疗的一体化解决方案。

联盟成员间将实现标准与规范统一，人才、技术、科学研究、样本数据等高度融合与优势互补，打造儿童营养标准与规范行业体系，促进儿童营养人才培养、技术普及和学科发展，并建立全国多中心儿童营养数据库。

据悉，“儿童营养标准及规范”学术会议由中国妇幼保健协会儿童营养专委会主办、国家儿童医学中心(上海)、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心承办。

上海儿童医学中心方面介绍，该院历经多年自行设计研发的“儿科营养管理软件”近期已获得国家软件著作权，经儿童营养专委会推荐，将作为儿童营养信息化管理的标准模式在全国范围中进行推广。

据介绍，该软件既符合国际标准，也符合国家慢病管理“医院-社区-家庭”的管理模式，覆盖患儿的营养风险筛查、营养评估、营养检测、营养治疗、营养随访全流程以及住院-门诊-家庭随访闭环式管理模式。

中国妇幼保健协会儿童营养专委会主任委员、上海儿童医学中心临床营养中心主任洪莉医师介绍，医院目前已建立起10万余例患儿营养信息的大数据库，未来将对数据进行进一步分析，形成分析报告，对政府出台、修订儿童营养支持相关工作建言献策。(陈静 姜蓉)