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走走停停是下肢缺血报警了

黄柳桓

2019年07月10日14:25 来源：人民网-健康时报

北京市石景山医院血管外科 黄柳桓

行走活动一段距离后，出现了腿部或者臀部的无力、酸胀甚至疼痛的感觉，休息一会儿就好了，这其实是下肢肢体因为缺血在报警！

下肢动脉就是给下肢输送氧气的“管道”，当斑块增生，会导致动脉管腔狭窄甚至闭塞，被输送到腿和脚的氧气就少了，继而下肢肢体就会出现缺血缺氧的症状。

这种情况称为下肢动脉粥样硬化闭塞症，是慢性下肢缺血最常见的原因。

很多下肢动脉硬化闭塞症的患者在初期并没有什么不舒服，但是随着动脉狭窄的加重，下肢远端肢体的供血不能满足持续的代谢需求，就会出现“间歇性跛行”，它表现就是行走活动一段距离后开始出现下肢劳累性疼痛，导致患者停止行走，休息10分钟后缓解，可重新恢复行走，通常继续行走同样距离后再次出现疼痛不适，随着病情的逐渐加重，行走的距离会越来越短。

从开始行走到出现疼痛的这段时间，称为跛行时间，行走的距离称为跛行距离，跛行的时间和距离越短，提示缺血的程度就越重。

当行走一段距离后出现下肢酸胀、乏力、发凉、疼痛等情况时，要引起重视，要去医院进一步检查下肢动脉是否存在狭窄或者堵塞，以及堵塞的严重程度。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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