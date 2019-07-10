四肢变粗、皮肤变糙，短短数年越变越丑？去神经外科排查这种病

短短数年样子越来越难看，身体越来越虚弱，四肢(趾)粗大，皮肤也变得粗糙，声音粗混低沉，甚至出现内脏功能减退，稍事活动气喘乏力。如果出现这种情况，一定要尽快到医院排查垂体瘤，一般推荐神经外科就诊。这种病起病较缓、病程较长，可达30余年，要格外留意。

在复旦大学附属肿瘤医院神经外科就有这样一个病例：

一个30岁左右的女孩子，近半年来发现自己面容出现明显变化，眼距变宽，鼻子变大，嘴唇增厚，皮肤越来越粗糙，用了化妆品效果甚微。与此同时，她还发现自己的脚变得越来越肿大，鞋子穿不下去，腿上毛发明显且变长；手指变得异常粗壮，曾经的婚戒已经不能戴在手指上。讲话时声音粗混低沉，晚上睡觉打呼噜非常严重，看东西模糊不清。

门诊里她非常困惑的问医生：“别人说我现在就像个男孩子，怎么会这样子啊…”“以前我自己特别喜欢锻炼，身材也不错，可是现在体重增加明显，容易疲劳，有时呼吸困难，感觉自己老了似的……”

因为她月经最近2个月没来，排除妇科疾病后，医生建议她来神经外科就诊。

经过严格的问诊和检查，最后这位女生确诊为垂体瘤，根据诊疗指南首选手术治疗，患者接受神经内镜下经鼻蝶微创垂体瘤切除手术，手术顺利，患者术后5天出院。当患者再来医院复查时，容貌问题都得到了改善，整个人也变得更加自信和精神了。

复旦大学附属肿瘤医院神经外科主任曹依群介绍，垂体瘤是颅内常见肿瘤，约占颅内肿瘤的10%-15%。垂体是人体内分泌调节的“司令部”，它长了肿瘤会产生内分泌症状和神经压迫症状，给患者及家人造成了严重的影响，因此垂体瘤的诊断和治疗显得尤为迫切。

之所以会出现容貌变丑等情况，主要是生长激素(GH)型垂体瘤导致肢端肥大症，生长激素(GH)型垂体瘤大量分泌GH激素，GH进入循环后可刺激肝脏合成胰岛素样生长因子(IGF，生长介素)容易引起极易忽视的症状：指端肥大、骨关节增生、心肌肥厚、内脏肥大增生、胰岛素抵抗、结肠息肉和肿瘤发生等情况。

值得注意的是儿童期发病的GH型垂体瘤表现为巨人症；成人发病者主要表现为占位效应和内分泌紊乱，如视力视野障碍、面容改变、肢端肥大等；内分泌症状包括性功能障碍、不孕，还可出现糖尿病、高血压、甲亢的症状体征等。

治疗的目的主要是控制随机血清GH水平，使血清IGF-1水平下降至与年龄和性别相匹配的正常范围内，消除或者缩小垂体肿瘤并防止其复发，尽可能地保留垂体内分泌功能。

外科手术切除垂体肿瘤为首选治疗方法。成功手术能够立即降低体内的生长激素水平，术后5年疾病复发率很低，仅有2%-8%左右。此外，手术治疗还为垂体瘤组织活检提供机会，以便更深入了解患者病情。经鼻蝶手术切除垂体腺瘤对肢大患者安全有效, 与其他手术方法(如开颅手术)相比, 并发症更少, 病死率更低。

除此之外还包括药物治疗、放射治疗等，医生会根据患者的具体情况选择适合的治疗方式。 (记者 姚欣然 复旦大学附属肿瘤医院 高阳 王懿辉 )