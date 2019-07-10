新奥首次上榜全球50大公用事业品牌 国际影响力提升

英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)日前发布“2019全球最有价值的50大公用事业品牌”排行榜(Brand Finance Utilities 50 2019)。新奥首次上榜，排名第29，位居中国入榜企业第二，排在国家电网之后。

入选该榜单的50大公用事业企业的品牌总价值为1818亿美元，其中中国品牌占比最高、达到31.2%。新奥是上榜中国企业中唯一的民营企业，也是唯一从事城市燃气、综合能源服务业务的企业。

作为新奥旗舰企业，新奥能源截至2018年底在中国17个省、市、自治区运营187个城市燃气项目，覆盖可接驳人口9457万人，在全国26个省市重点区域发展综合能源项目。财报显示，新奥能源2018年销售天然气233亿立方米，综合能源销售量28.86亿千瓦时。

中国近年来天然气消费增长很快，2018年天然气消费量2803亿立方米，同比增长18%。按照“十三五”规划，到2020年，天然气占一次能源消费的比例要达到10%，不过2018年只有7.6%。加上新的蓝天保卫战部署，天然气的消费还有很大增长空间。这意味着中国燃气类企业的市场空间仍然很大，国内企业都在通过贸易、接收站打造一体化的产业链条。

Brand Finance（英国品牌金融咨询公司）是全球性的独立第三方品牌价值评估和咨询机构，总部位于英国伦敦金融城中心，每年评选各行业品牌前50名，评选标准包括公众熟悉程度、忠诚度、推广活动、营销投资、客户评价、员工满意度、未来表现预期以及企业声誉等，采用的信息均来自公开渠道，这一排名因其专业性和独立性而受到全球上市公司和多个证券交易所的广泛认可。

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