头伏吃饺子　说说饺子那些事儿

俗话说“头伏饺子二伏面”，从本周五（7月12日）起，正式进入头伏。身居北方，不少人对饺子情有独钟。所以，本周特地挑选了几种口味清新饺子供大家学习制作，感兴趣的一起来看看吧！

芹菜猪肉馅生煎饺子

用料：中粉200克、猪肉馅150克、芹菜100克、盐适量；香菇10克、小葱10克、胡椒粉、鸡蛋1个、鸡精、小麦淀粉

做法：

1.温水和面，揉光滑；保鲜膜覆盖松弛15分钟；中间揉二次面团。

2.把芹菜、香菇、香葱、姜剁碎，和猪肉泥搅拌，然后放入胡椒粉、鸡精、鸡蛋继续搅拌成馅，撒些油锁住水分。

3.把面团搓成长条，切成若干小剂子，撒点生粉在案板上，擀饺子皮。饺子馅里加盐调匀，开始包饺子。

4.锅烧至温热，在锅内倒入少许油，放进饺子，注意饺子摆放间距。在锅内加一小勺油，并倒入半碗开水，盖上锅盖小中火煎。煎至锅内水分稍微快干的时候，撒入黑芝麻和葱花。再加一勺淀粉水撒在锅内四周，拿起锅子把淀粉均匀摇晃开来，继续小火煎，煎至焦脆结透明的雪花状即可出锅。

西葫芦鸡肉煎饺

用料：面粉500克、西葫芦500克、鸡肉馅200克、鸡蛋1个、油适、盐、糖、生抽、胡椒粉、老抽、蚝油、葱、姜适量

做法：

1.将西葫芦刨丝，加点盐杀出水分，过滤出西葫芦汁，待用。用过滤出的西葫芦汁将面和成团，放置一边饧一会。将肉泥调味加入盐、糖、胡椒、生抽、老抽、蚝油、葱、姜、鸡蛋、油，还有西葫芦汁拌均。将拌均的肉泥馅倒入装有西葫芦的调理碗内，全部拌均备用。

2.压饺皮、包饺子。煎锅里倒少量的油，待油热将饺子排满一锅。淋点水、盖锅、中火煎，等锅里水干了，就煎好了，约5-7分钟。

黄瓜虾皮蒸饺

用料：黄瓜3根、面粉500克、虾皮5汤匙、色拉油1汤匙

做法：

1.黄瓜最好选用肉厚的，去除瓜瓤。用擦板擦成黄瓜丝，放色拉油、虾皮；如果放虾皮量大，盐可以不放。

2.温水和面，揉光滑；保鲜膜覆盖松弛15分钟；中间揉二次面团。搓成长条分成等份备用；擀面皮尽量薄些。馅料放盐，包入适量的馅料。摆放到笼屉里，大火蒸10分钟即可。

香菇冬瓜蒸饺

用料：面粉500克、冬瓜、鲜香菇、猪肉各150克、火腿、香菜、葱、姜、盐、味精、胡椒粉、淀粉、香油、猪油、花生油各适量

做法：

1.葱、姜切末；猪肉、香菇洗净切丁；火腿切丁；冬瓜切丁，入沸水焯后沥干；锅内注花生油烧热，放入所有原料炒匀，制成焰。

2.面粉加水揉成面团，揪剂子，擀成饺子皮，包馅捏紧，旺火沸水蒸熟即可。

墨鱼水饺

用料：面粉、猪肉、墨鱼各300克、盐、味精、胡椒粉、碗豆淀粉各适量

做法：

1.猪肉洗净剁成肉馅；墨鱼处理干净，切小粒。

2.墨鱼中加盐、味精、胡椒粉、淀粉，用筷子向一个方向拌匀，直到墨鱼上劲后和肉馅混合调匀，做成饺子馅。

3.水饺面皮中包入适量的馅，捏成饺子，放入烧开的锅内，煮熟即可。

白萝卜水饺

用料：面粉500克、白萝卜600克，、鲜香菇80克、虾米50克、葱末、姜末、盐、味精、白糖、胡椒粉、香油、猪油各适量

做法：

1.白萝卜洗干净切丝焯烫过凉剁碎，挤干；香菇、海米切碎沥干。

2.将萝卜碎、葱末、姜末、盐、味精、糖、胡椒粉、香油、猪油拌匀，制成馅料；面粉加水和成面团揪剂子，擀成饺子皮，包入馅料，捏成饺子；锅内注水烧开，放入饺子煮熟即可。

猪牛肉饺

用料：猪肥肉、牛肉各600克、面粉400克、鸡蛋100克、葱、姜、盐、味精、白糖、酱油、胡椒粉、香油各适量

做法：

1.猪肉、牛肉剁馅；葱、姜制成葱姜水；猪肉馅、牛肉馅加盐、味精、酱油、胡椒粉、葱姜水、香油搅成猪牛肉馅。

2.将面粉加盐、水、鸡蛋混合，揉搓成面团，揪剂子，擀成大小均匀面皮，包入馅，制成饺子，煮熟即可。