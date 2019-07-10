我国千亿级上市药企为何仅剩三家？

为了突破千亿市值，药企往往需要努力近10年。2017年以来，恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、云南白药、复星医药、上海莱士、康美药业、华大基因等9家药企总市值曾突破过千亿。

在我国，上市的医药企业涉及中医药企业、医疗器械、生物医药、化学制剂、医疗服务、基因检测等领域，共计296家药企。据火石创造财务数据库显示，2018年全年医药板块实现总市值约3.043万亿元，较上一年减少约1.367万亿元。

伴随整体医药行业市值下降，千亿级市值药企也随之减少。数据显示，截至2019年第一季度我国上市药企中仅剩恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德3家企业保持千亿市值，分别是2894亿元、1633亿元、1083亿元。

国家政策成医药股风向标

“医药板块的特点就是受政策影响程度大，政策的颁布与实施通常会引起医药板块的波动。”某证券医药首席分析师何松(化名)介绍，近两年部分企业股票下跌、市值蒸发也是受到政策的影响。

对于中国医药股来说，4+7带量采购政策在诸多政策中最具影响力。

2018年12月7日，上海阳光医药采购网发布《4+7城市药品集中采购拟中选结果公示表》。而就在12月6日午间预中选结果不胫而走后，上午还在平稳运行的医药股，突然出现“闪崩”。当日多达14个医药股跌幅超过5%。据证券时报粗略计算，一天半内，医药板块集体市值蒸发3000亿

其中，曾在千亿市值的中国生物制药、石药集团股票纷纷暴跌，滑出千亿市值队伍。

以中国生物制药为例，公司首仿品种恩替卡韦中标价0.62元，降价幅度超过90%，首轮带量采购范围波及该公司三分之一业务。2018年第一季度，中国生物制药达到千亿市值为1030亿元，而到了2019年第一季度，中国生物市值下滑达773亿元，同比下跌25%。

企业丑闻让市值断崖式下降

除了政策影响外，医药企业还因自身负面信息而导致市值下滑。比如，康美药业从千亿市值到百亿市值，仅仅经历了154个交易日。

2018年5月29日，康美药业市值一度高达1390亿元，其造成“断崖式下跌”则是今年4月的财务造假丑闻。

2019年4月29日，康美药业发布年报而深陷财务造假风波，5月17日，中国证监会证实康美药业财务造假。从此之后，康美药业股价连续跌停，从千亿市值跌至百亿市值。

截至6月28日，康美药业市值跌至172.6亿元。一年时间，康美药业市值蒸发达超1200亿元。“从整个医药股来看，像康美这样的丑闻事件属于个例，并不具有医药股的共性特点。”何松认为。

虽然在医药行业中，股市受负面信息影响而波动属于个例，但曾经千亿市值的云南白药、复星药业、华大基因均受到过负面信息的影响。

2017年6月13日，云南白药总市值达到1010.68亿元，由此跻身千亿市值俱乐部。2018年10月20日，“云南白药牙膏含西药止血成分”事件对企业产生了不小的影响，加之本身存在较大经营结构问题。2018年底，市值为770.22亿元，市值蒸发约240亿元。

不过，何松认为，虽然医药板块股市会受政策与负面信息影响而波动，但是我国医药股整体呈稳健增长的趋势。“4+7”药品集采加速其市场格局变化，在阵痛期后，一定会出现几家成本费用控制能力较强，品种有优势的龙头公司。