16个特质跟遗传有关

你的一些生活习惯或身体特征到底是天生的还是后天习得的？当看到美国读者文摘网站的总结时，恐怕会大吃一惊。

1.疼痛阈值。每个人对疼痛的耐受力都不同，在研究疼痛阈值的个体差异是否有规律可寻时，科学家们发现了其与头发颜色的关联性。丹麦奥尔堡大学的研究人员给志愿者注射了辣椒素（辣椒的一种活性成分），结果发现，天生发色偏红的人对这种类型的疼痛不敏感。正因如此，他们可以更好地承受辛辣食物及针刺带来的不适感。过去就曾有研究称，发色偏红者对寒冷更敏感，对注射麻醉剂的反应更弱。

2.亮光“过敏”。这种生理现象其实是常染色体显性遗传病的一种，也称“光喷嚏反射”。这类人群在突然间看到亮光时会控制不住地接连打喷嚏，比如从黑暗的电影院走入明亮的大厅。美国国家生物技术信息中心的研究人员称，由于这种遗传特征是显性的，如果你的父母一方携带该基因，那么你有50%的几率对亮光“过敏”。

3.面部表情。这里所指的表情是独一无二的“微表情”，它无疑是最惊人的遗传特征之一。很多人想当然地认为，孩子们的一颦一笑酷似父母，皆因他们从小到大耳濡目染，下意识中模仿了爸妈的表情。但以色列海法大学的研究团队对先天性失明的盲人及他们的亲属进行的研究显示，即使从未见过父母的脸，参试者与家人也展现出非常相似的面部表情。这一结论同样适用于出生时就分开居住，直到多年后才见面的亲戚。

4.厌恶/喜欢锻炼。有些人“不活动不舒服”，另一些人却只想躺着。美国佐治亚大学的研究人员发现，后者体内可能有一种基因干扰了多巴胺的释放，影响神经递质对大脑奖励中枢的调节作用。当然，个性也会成为积极参加体育运动的一种天然驱动力。

5.作息习惯。有的人吃完晚饭就犯困，有的人一到夜里就精神。美国著名DNA鉴定公司不久前发现，基因决定了人们是“百灵鸟”还是“夜猫子”。具体来说，人类基因组中有7个区域与昼夜节律的调控有关，15个区域与早睡早起的习惯有关。即使只拥有其中一个区域，成为“百灵鸟”的可能性也增加了25%。

6.爱喝咖啡。人们对咖啡的依赖，可以被更准确地理解为身体代谢咖啡因的方式。这是可以通过基因一代代传递下去的。美国哈佛大学公共卫生学院的研究团队对意大利和荷兰的咖啡饮用者进行了比较，发现那些PDSS2基因表达较高的人喝咖啡明显较少。研究人员推测，这些人代谢咖啡因的速度较慢，因此较少的咖啡因就能使他们非常清醒。

7.手爱出汗。我们在紧张时手容易出汗，但手汗绝不仅是由交感神经的活性控制的。如果它是慢性的或者过度的状态，那么很可能是由DNA决定的。美国加州大学洛杉矶分校的研究人员发现，2/3的多汗症患者（手心出汗综合征）有家族病史。如果父母中一方有这种疾病，那么孩子遗传该特征的几率为28%。

8.失眠难寐。辗转反侧、难以入睡不仅是压力大造成的，还是一种家族遗传问题。由比利时布鲁塞尔自由大学等机构组成的国际联合研究团队发现，有7个基因使人们面临失眠症的风险。他们还认为，焦虑症、抑郁和神经质具有很强的基因重叠。

9.水性杨花。男人爱出轨也许“不是他们的错”。科学家研究发现，水性杨花者大多拥有一种名为DRD4的基因变体。不仅是男性，一些女性体内也有爱出轨的基因，当她们的血管加压素受体基因发生突变时，可能会影响到信任和情感。专家提示，有这种基因的人不一定都会出轨，所以出轨者不要以此为自己的不良行为找借口。

10.寻求刺激。加拿大英属哥伦比亚大学的研究人员对500名中高水平的滑雪者进行了一项试验。他们发现，那些有特定遗传标记的人，更有可能选择从危险的斜坡上“冒死”冲下来。

11.信任能力。美国亚利桑那大学的研究人员对基因构成相似的双胞胎进行了一项研究，结果发现，对他人的信任程度有30%由遗传因素决定，剩余70%的信任能力来自于社会环境、受教育水平和以往经历等。

12.爱吃甜食。加拿大圭尔夫大学的研究人员发现，近80%的学龄前儿童携带至少一种基因型，这使得他们想吃甜食而不是蔬菜。美国宾夕法尼亚州立大学的研究团队考察了TAS2R38味觉受体基因的变异，带有这种基因的人，会觉得球芽甘蓝和羽衣甘蓝这类蔬菜吃起来更苦。

13.悲观消极。飞机预计降落的时间已过，乘机归来的亲朋却还未联络。这种情况下，一些人不由分说便开始怀疑是不是出了什么事。如果你是一个不愿看到事情积极一面的人，那很可能是你体内的OXTR基因（影响后叶催产素的受体）在作祟。美国加州大学洛杉矶分校的研究人员称，拥有这种基因变异的人天生不乐观，自尊心和对生活的掌控能力较低。

14.嗅觉失灵。“瞎鼻子”的存在，其实是因为影响嗅觉受体的基因簇上的单一基因发生了突变，导致一些人的嗅觉能力异于常人。

15.乖巧宝宝。学龄前的宝宝乖不乖也受遗传影响。加拿大蒙特利尔大学的研究人员表示，幼儿期的打、咬、踢等攻击性行为是由遗传因素决定的。好在，只要耐心管教，这种行为不一定会继续下去。孩子6岁以后，更多的行为特征是由环境因素和父母的养育方式起主导作用。

16.发胖原因。美国遗传学会的一项研究发现，吃哪些东西会发胖与一个人的遗传基因构成有关，而不是因饮食本身的营养价值而定。因此，一种节食方案无法适用于所有人，这就突出了个性化营养方案的重要性。▲（卢一飞）