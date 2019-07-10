亲和力强的孩子长大收入高

俗话说“3岁看大，7岁看老”。加拿大科学家的一项新研究认为，孩子在上幼儿园时就已展示出“发财”潜力，这个时期的行为态度可能预示着他们成年后的收入状况。

加拿大蒙特利尔大学公共卫生学院西尔瓦纳·科特教授的研究团队以2850位1980~1981年出生的加拿大儿童为对象，进行了为期30年的追踪研究。早在参试者上幼儿园时，他们的老师被要求评估孩子们的行为特征，对参试儿童的亲和力、专注力、侵略性等特质进行评定。30年后，研究人员根据政府纳税申报表对参试者的财务状况进行考察，发现当年被幼儿园教师评价为“注意力不集中”的人，年收入比“专注力较强”的同龄人少了近1300美元；被评价为“具有侵略性”的人，年收入平均低700美元；孩童时期表现出更多“亲和力”的人，年收入比同龄人多了近500美元。研究人员还发现，幼儿园时期的行为特征与同龄人差异越大，参试者成年后在收入方面受到的影响越多，且这一影响在男性身上体现得更明显。

科特教授分析指出，注意力无法集中对学业和事业的负面影响不容忽视，因为这一人群通常计划性和全局意识不强，金钱问题也难以处理得当。她表示，通过采取一系列心理干预措施可以帮助孩子养成良好的行为习惯，使他们变得更加专注，学会如何将注意力集中在一件事上。

（林乐乐）