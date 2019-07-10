垃圾分类带动千亿新市场

当垃圾分类在全国范围内成为沸沸扬扬的热点话题时，塑料制品行业却出现了淡季转旺的反常现象。

在浙江台州一家塑料制品厂中，几百名员工正在加班加点地赶制分类垃圾桶，伴随着上百台注塑机齐响的低音，院里依次排队装货的集装箱卡车也显示出一片兴旺。

不仅是塑料制品厂，最近，伴随着垃圾分类的推进， 一些涉及制造业、服务业、回收业企业，都发现了新市场。甚至有分析显示，垃圾分类将带动约2000亿的市场规模。

明年，全国46城都将进入垃圾分类时代，这一蓝海也在以越来越大的吸引力，引得各路巨头与创业者争相涌入。

上线服务有扔有收

6月25日，饿了么在上海的“代扔垃圾服务”悄然上线。只要付出12元的单价，就能在3公里内找到人跑腿扔垃圾。虽然其仍旧要求用户先行完成垃圾分类，外卖小哥只负责扔进对的垃圾桶，但服务的上线，也被人认为是“新的风向标”。

除了大企业之外，也有不少个人盯上了代扔垃圾这个市场。记者在闲鱼上以“上海代扔垃圾”为关键词搜索，发现有44个小区的“鱼塘”都出现了这样的服务，单次收费从2元至10余元不等，甚至还有70元到100元的包月价格。

而若在58同城上海站中以“垃圾分类”、“代扔垃圾”为关键词进行搜索，出现的结果中不仅有上门服务，还有教育培训、软件开发、VR设备租赁等产业。

点点手机中的支付宝，不到一分钟就完成了预约。一小时后，社区回收人员上门，以150元的价格收走了闲置近一年的旧电视机，这让家住静安区彭浦镇佳宁花园的李阿姨大呼“太方便了”。

目前，支付宝垃圾分类回收平台已覆盖国内至少16个城市，市民的生活废品从塑料瓶、纸板箱、纸张、玻璃瓶等，再到大型家具等废品，均可进行上门回收。

该平台负责人杨威说，上线半年来，已累计有200多万人下单“卖垃圾”，其中回收废纸近5万公斤，废旧塑料近6000公斤。

“最多的是废旧衣物，达到了20多万公斤。”杨威说，这表明市民对于垃圾回收存在迫切“刚需”。

塑料制品行业跟着火

7月1日起，上海正式实施《上海市生活垃圾管理条例》，而各小区的筹备工作早已在几个月前启动。来自淘宝的数据显示，早在今年四五月，很多物业就纷纷在淘宝采购“分类垃圾桶”，导致有些淘宝商家几乎卖断货。像淘宝极有家店铺“海淘城日本进口家居”的干湿分离垃圾桶，就不得不限购，每人只能购买1件。

拼多多向记者提供的数据显示，6月以来，其垃圾桶类目相关商品销量暴涨超过500%，多款垃圾桶销量超过10万单。苏宁易购相关工作人员也向记者介绍，分类垃圾桶今年6月的销量环比增长157.4%，上海地区更是翻了12番。

这样的销量，使得塑料制品生产行业也迎来了销售旺季。台州的飞达三和5万多平方米厂房中一片繁忙景象。“尤其是6月底以来，每天的销量翻了一番。”总经理王颖说。

6月至8月原本是国内塑料制品行业的淡季，现在却是“供需两旺”的热闹景象，分类垃圾桶始终供不应求。

在台州的路桥航星塑料模具厂，一辆辆卡车排队等待，工人在三班倒赶工生产。据其常务副总经理唐传余介绍，客户经常在这里等到午夜12点。

6月以来，台州分类垃圾桶的销售额就占全国总销售额的近五分之一，年度同比增速超60%。能将传统制造业的“淡季”扭转为“旺季”的，正是垃圾分类的高效推进。

回收处理蕴含大市场

垃圾分类的市场规模有多大？记者注意到，虽然各方统计口径不同，但在近期的一些市场分析中，多方都预测垃圾分类市场的规模至少都在千亿元以上，其中部分乐观者预测将达到2000亿元上下。例如东方证券分析报告就显示，如果以上海模式向全国城市人口推广，垃圾分类将带动市场规模超过1960亿元。而据《经济日报》报道，更有业内人士预计，未来一年市场将释放出200亿元到300亿元产能，10年内，产业规模将达到2000亿元到3000亿元。

企查查数据显示，6月至今，全国新注册涉及垃圾分类业务的公司多达165家，涉及再生资源业务的公司更多达4000余家。

凡立双2016年就投身垃圾分类领域，创立微度科技，从事智能垃圾分类设备和大数据平台的研发。“全产业链上都有创业机遇，‘互联网+’回收主要是围绕投放和收集环节，但运输和处置环节也有不少创业机会。”他说。

甚至对于不能回收的湿垃圾，也有企业盯上了。京东相关负责人向记者透露，在垃圾粉碎处理器品类中，除了传统的爱迪生和厨邦德之外，海尔、惠而浦、美的、荣事达等家电企业，潜水艇、摩恩、科勒、欧琳等相关建材品牌的产品也在陆续上市。（记者 赵鹏 赵语涵）