我们或许无法百分百“治愈”  但起码做到百分百“安慰”

记者日前走进孙国强曾经躺过的ICU病房，审视周围，似乎有些悲冷——

被子下面，有的病人没有穿衣服，他们全身上下插满管子。为了避免拔掉管子，有的病人手脚被束缚得无法动弹。因为气管插管，他们无法说话，耳边机器频繁发出警报，医护人员穿梭其中抢救。

作为一名资深的ICU护士长，张剑春近年来不断在思考，如何让这个看似冰冷的地方，能有更多人性的光芒？

她把ICU比喻成一个生死决斗的战场，看不见刀光剑影，听不到枪林弹雨，但从来都是荆棘密布、险象环生。“当奇迹发生的时候，总能让我们感叹生命的顽强。”

为了能活下去，病人承受着心身的痛苦，张剑春和同事们决心尽最大的努力，让他们感受到温暖。为即将去世的病人策划一场生日会，只是诸多人文关怀工作的其中一件。

浙大四院ICU的走廊上，有一面“这就是我”信息墙，上面贴着患者进ICU前的生活照。照片里的他们笑容灿烂，跟现在病床上的样子形成鲜明对比。

张剑春说，每个病人住进ICU，她都要求护士向家属要一张生活照，并了解病人的兴趣、喜好和生活习惯。这些照片时刻提醒着护士们，她们看护的是个性鲜明的“人”，而不是虚弱的“病体”。

ICU曾住着一个不会普通话的老人，刚来时眼神里充满了恐惧，别人说的话他都听不懂。护士们专门找了一个科室的护工阿姨，握着他的手，用家乡话和他聊天，老人的恐慌情绪才慢慢缓解；另一个老大爷脾气倔强，不配合护士的工作，得知他曾经是一名老兵后，护士给他观看阅兵的视频，老人看得热泪盈眶，后来再也没有发过脾气。

更多的关怀体现在工作细节：ICU日夜不分，病人感知不到昼夜节律，护士就用不同的声音来人为制造白天和黑夜，早上是自然的流水、鸟叫声唤醒病人，晚上是柔和的音乐帮病人入眠；过年时，病人看不见窗上喜庆的窗花，护士就把窗花贴在天花板上，一眼就能看见……

张剑春更强调，用专业知识让ICU病人感到舒适。比如镇痛先行，尽量减少不必要的镇静；尽可能少地减少约束，鼓励和帮助患者早期活动，“人性化的关怀和专业化的护理一定是相辅相成的。”

“有时治愈，常常是帮助，总是去安慰。”这句话，常常被医学工作者挂在嘴边。对浙大四院ICU的医护人员来说，他们或许无法成功挽回每一个危重病人的生命，但至少为他们这段痛苦的时光带去一点宽慰。