社区健身器材损坏 居民可自行报修

随着居民生活水平的提高，北京市的小区、街心公园大多设置有健身器材，方便居民锻炼身体，可这些器材归谁管，平时又是谁负责维护？为此，北京青年报记者走访了朝阳、通州、石景山多个小区了解到，小区健身器材的维护单位不尽相同，大多由小区物业、居委会、安装公司等负责，居民发现损坏等问题，可以随时向工作人员进行反馈。

器材更新

过8年质保期即考虑更换

通州多个小区已换新器材

位于通州运河西大街的新华联家园北区2003年建成，有居民2200多户。在该小区有一个带有护栏的小广场，这里便是小区居民的健身中心。近日，北青报记者来到该广场，发现这里共有11组健身器材，成色都很新，未发现有损坏的情况。

小区居民崔女士说，她2004年入住该小区，经常来这里锻炼，目前这些健身器材都是2017年重新安装的，使用状况良好，“早上5点到9点以及下午4点到5点锻炼的人比较多，高峰时健身器材有点不够用”。

北京通州区京洲南街的大方居小区共有居民6800多户，从南大门向北走300多米路东侧有一广场，安装有14组健身器材。

居民王先生告诉北青报记者，他是这个小区的老住户，平时会带着小孙女来广场上玩。这些健身器材安装了大约有5年的时间，目前使用状况还可以。和大方居相邻不远的大稿新村居民黄女士说，2018年小区统一规划装修时，为居民重新更换了已经老化的健身器材。在天赐良园二期、中泽雅园、中泽馨园等小区，健身器材同样比较完整，并无损坏情况。

北青报记者走访石景山多个小区了解到，健身器材的安装时间多在2013年10月份，而安装公司提供的信息称，这些器材的保修期为8年。“公司负责质保期内健身器材的维修工作，一旦过了质保期，公司将按照当初约定，和器材所有部门协商拆除事宜。”一名负责人在电话中表示。

日常养护

有损坏时物业“贴条”提醒

居委会等也负责联系维修

在北京朝阳区康泉小区的一角有几组健身设施，居民大都会在早晨或者傍晚，阳光照射不太强烈的时候来此进行锻炼。

北青报记者注意到，在这些健身器材上都镶有铭牌，标注着执行标准、厂家名称、服务电话等信息。据小区物业工作人员介绍，该设施是于今年最新更换的，平时会有专门的工作人员巡逻，对设施进行检查，看是否存在螺丝松动的情况，如果存在设施损坏，物业会先立警示牌告知提醒居民，然后联系厂家进行维修。

在石景山首钢古城小区里，由于是老旧小区，活动场所相对较少，健身器材被安装在小区通道旁。在路口的一个健身器上贴着“器材故障，停止使用”的提示语。一名居民告诉北青报记者，由于几天前一辆车将健身器撞坏，有关部门正找人维修。

朝阳区东1时区的健身设施是由惠河东里居委会设置的，北青报记者发现，部分磨损比较严重，存在油漆脱落的情况，而脱落处已生锈，其中一个马鞍状的器材底部已断开，无法正常使用。北青报记者向小区物业和居委会反映了该情况后，物业和居委会的工作人员均表示，会尽快联系维修人员，以防居民锻炼时发生危险。

此外，通州新华联家园物业管理部张经理也表示，小区内健身器材维修保养是由物业来做的，居民发现影响使用的问题可以向物业反映，由物业联系相关人员维修保养。

居民报修

可拨打器材上公司电话

通常一周内即可完成

石景山区八角中里东侧街心公园内的健身器材设立在公园西侧通道路边，吸引着周边小区居民来此运动健身。北青报记者注意到，这些健身器材是由青岛一家公司生产的，每组器材边上立有一个牌子，牌子上印有器材的名称、使用方法和注意事项，还有安装公司的联系电话等信息。

北青报记者以用户身份拨通安装公司的电话，接听电话的工作人员表示，他们负责对健身器材进行安装和维护，如果有居民因为器材故障而出现身体受伤等问题，公司将根据相关规定进行处理。

“如果居民在使用时发现器材出现故障，可以拨打器材上的电话报修，公司将派员工前往维修，通常情况下在一周之内完成。”这名工作人员表示。

文/记者 董振杰 李强 朱健勇 宋霞 实习生 张玉杰 统筹/张彬