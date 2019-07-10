俗话说得好，“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋。”马上这头伏就要来临了。说到这三伏天，大家都知道是一年中最热的时候，但这三伏的定义，相信很多年轻人其实并不清楚。夏至后第三个庚日为头伏，第四个庚日为中伏，立秋后第一个庚日为末伏，所以这2019年的入伏时间是7月12日，出伏时间是8月20日，“三伏天”一共有40天。

传说饺子起源于1800余年前东汉“医圣”张仲景为体恤百姓疾苦所研制布施的御寒食疗方子——“祛寒娇耳汤”，也就是羊肉胡椒馅的水饺，来防治“冻耳朵”。

饺子这样的传统吃食，热腾腾的，大家都知道是在过春节时候要吃的，但头伏为什么要吃饺子呢？

其实，头伏吃饺子，热天吃热食，在中医科学中是十分有道理的。伏天温度高、湿气重，解暑清热祛湿是保健的重点，在这种天气下，人一般没有精神、胃口不佳，所以养气健脾开胃就显得尤为重要。

饺子味觉丰富、花样颇多， “好吃不过饺子”，这种颇受欢迎的传统食品自古就被认为是开胃的佳品，特别是热腾腾的一碗饺子，吃下去发发汗，还有祛病的作用。饺子皮是白面主食，饺子馅是肉类蔬菜的组合，一碗简单的饺子，却完整地构成了我们每日所需的膳食金字塔，营养丰富，可以很好地补充伏天消耗的体力、精神。

相比春节时候一家团聚，常常选用的传统饺子馅配料，比如猪肉白菜、韭菜猪肉等等，伏天的这顿饺子，可以合乎时令地玩出许多花样来。很多富有夏天特色的时令菜品，特别是绿叶蔬菜，都是饺子馅的好选择。比如荷叶、红薯叶、马齿苋、穿心莲、鸡毛菜、婆婆丁（蒲公英），这些野菜大家通常就是做凉拌菜或者摊鸡蛋，凉拌菜因为其高纤维的口感和特殊的口味，往往不容易被老人和孩子接受，而摊鸡蛋又容易摄入过多的油脂和胆固醇，倒不如做成饺子馅。需要注意的是，制作中一定要清洗干净，可以用盐水浸泡，做馅之前先焯水，调味时候适当加入姜末，可以很好地调和“野菜”的生涩苦味，改善口味。

健康吃饺子，安然度伏天，这头伏的饺子，你家准备好了吗？

文/付煜

(首都医科大学附属北京朝阳医院)