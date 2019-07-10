问：如何挑选不同剂型的化妆品？

答：从化妆品剂型的角度看，不同剂型的化妆品应满足如下相应的感官要求。

1.膏霜乳液类产品

膏体应细腻、光亮、色泽均匀、香味纯正、无气泡、无斑点、无干缩和破乳现象。

2.化妆水

对于透明型化妆水来讲，应清澈透明，无悬浮物，无混浊，无沉淀现象。

3.凝胶（啫喱）类产品应晶莹、剔透、无杂色。4.泡沫洁面乳

膏体应细腻，挤出少量加水揉搓后，能立即产生乳脂般细密的泡沫，洁面后皮肤应感觉清爽、洁净，无紧绷感。

问：如何挑选清洁、护肤、彩妆、指甲类化妆品？

答：从化妆品的功能角度看，该类化妆品除应满足气味及色泽要求外，还应满足不同的感官要求。

1.清洁类化妆品

能迅速除去皮肤表面和毛孔中的各种污垢，使用后无油腻感或紧绷感，最好能在皮肤表面留存一层很薄的保护膜。

2.护肤类化妆品

黏度适宜，膏体易于挑出，乳液易于倒出；易在皮肤上铺展和分散，且肤感润滑，使用后能保持一段时间的湿润，无黏腻感。

3.彩妆化妆品

不同的彩妆品，感官要求不同。

①香粉及粉底类面部彩妆品：应易于涂抹，能形成平滑的覆盖层，且容易在面部均匀分布，不会聚集在皱纹和毛孔内；使用后感觉爽滑，无异物感。

②眼影及睫毛膏等眼部彩妆品：使用时应附着均匀，不会结块和粘连；涂抹后干燥速度适当，且干后不感到脆硬，不易被泪水冲散，有一定的耐久性，卸妆较容易。

③唇膏类彩妆品：应色泽鲜艳均匀，表面光滑，膏体无气孔和颗粒；涂抹时平滑流畅，有较好的附着力，能保持较长时间，卸妆时容易除去。

4.指甲类化妆品

色泽鲜艳均匀，不会因光照而变色或失去光泽；涂抹时能形成湿润、易流平的液膜，液膜质地滑而不黏，有较好的黏着性，干燥速度较快，通常约3～5分钟；干燥后能形成均匀、清透且无气孔的涂膜；形成的涂膜应有一定的硬度和韧度；不会使指甲变色，卸妆时容易除去。

问：怎样判断化妆品是否变质？

答：化妆品成分复杂，保存不当或存放过久，易滋生微生物造成化妆品的污染与变质。变质化妆品极易刺激皮肤或导致皮肤过敏，给人体健康带来极大安全隐患。判断化妆品是否变质，可从以下几方面加以鉴别。

1.闻气味

化妆品的香味无论是淡雅还是浓烈，都应十分纯正。而变质的化妆品散发出的怪异气味则会掩盖其原有的芳香，或是酸辣气或是甜腻气或是氨味，非常难闻。通常，营养类化妆品容易出现变味现象，如人参霜、珍珠霜等。

2.看颜色

合格化妆品的色泽自然、膏体纯净，彩妆化妆品则色泽艳丽悦目。变质化妆品的颜色灰暗污浊，深浅不一，且往往有异色斑点或变黄、发黑。有时甚至出现絮状细丝或绒毛状蛛网，此时，说明化妆品已被微生物污染。一些有特殊功效的化妆品易出现变色问题，如粉刺霜、抗皱霜等。

3.看质地

变质的膏霜化妆品，质地会变稀，肉眼可看到有水分从膏霜中溢出。由于很多化妆品中一般都含有淀粉、蛋白质及脂肪类物质，过度繁殖的微生物会分解这些物质，使原来包含在乳化结构中的水分析出，破坏化妆品原有的乳化状态。有时即使在无菌状态下，如长时间的过度受冷或者受热，化妆品也会出现油、水分离现象。另外，变质的膏霜膏体也可能会出现膨胀现象，这是由于微生物分解了产品中的某些成分而产生的气体所致；严重时，产生的气体甚至会冲开化妆品瓶盖，使化妆品外溢出来。

4.凭触感

合格的化妆品涂抹在皮肤上会感觉润滑舒适、不黏不腻。变质的化妆品涂抹在皮肤上则会感觉发黏、粗糙，有时还会感觉皮肤干涩、灼热或疼痛，常伴有瘙痒感。

（摘编自《化妆品安全知识读本》 中国医药科技出版社出版 谷建梅主编）