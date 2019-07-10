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难治性癫痫需手术

何雪华

2019年07月10日08:09 来源：广州日报

癫痫俗称“羊角风”，这种疾病并不少见，危害较严重，尤其是对生长发育期的儿童危害更大。流行病学资料显示，癫痫患者的死亡危险性为一般人群的2~3倍。

广东省第二人民医院神经外科主任、主任医师张勇介绍，据世界卫生组织估计，全球大约有五千万癫痫患者。

我国流行病学资料显示，全人群癫痫“终生患病率”约7‰，也就是说，中国约有900万癫痫患者，其中约600万是活动性癫痫患者。与此同时，每年还新增癫痫患者约40万。

癫痫是一种由多病因引起的慢性脑部疾病，发作时引起运动、感觉、语言、认知等功能丧失，并且是反复发作，持续时间短暂。

很少有疾病是老人、孩子同患的，但儿童期、老年期，却正好同是癫痫高发期。

儿童癫痫发病原因复杂，需要家长仔细辨识症状，可表现为抽搐、愣神、肢体抖动等。发现异常需要及时诊断治疗，因为部分癫痫是会对孩子的发育、认知造成影响的。

而成人期、老年期发作的癫痫，大多继发于血管病、肿瘤、脑炎、外伤等疾病，需要引起重视，以免延误病情。

癫痫的治疗，一般包括药物治疗、外科治疗、神经调控治疗、生酮饮食治疗等办法。

需要提醒的是，难治性癫痫一般是需要外科介入的，不能讳疾忌医。迷走神经刺激术（VNS）因其微创、治疗效果逐渐增强等优势，在国外得以广泛应用，国内也逐渐普及。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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