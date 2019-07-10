铜锅、铁锅、砂锅、陶瓷锅……煎中药到底该用哪种锅？广州中医药大学第一附属医院梁文能副主任中药师表示，从古至今的医家都十分重视中药汤剂的煎煮方法，这是影响药效的重要环节。该院主管中药师招志辉提醒，煎中药忌选用铁锅、铝锅、锡锅、普通铜锅，宜选用砂锅、陶瓷锅、不锈钢锅和紫铜锅。

铁锅：铁的化学性质不稳定，煎煮过程中易与中药所含鞣质、油脂、生物碱、香豆素等多种成分发生化学变化，影响药效，甚至药液呈绿色、黑色，嗅涩、腥味。

铝锅：不耐强酸、强碱，从 pH1～2或pH10的煎液中可检出铝离子，甚至加重某些因体内铝含量过高的疾病病情。

铜锅：一般普通的铜锅，是由铜和锌所组成的合金，煎煮药液时可测出微量铜离子，而铜离子会促使中药中的不饱和碳链的油脂以及维生素A、C、D等成分发生氧化失去生物活性，而且可能会对黏膜产生刺激和毒性，所以一般的铜器不是理想的煎药器具。

砂锅：传热均匀，化学性质稳定，水分蒸发量小。但亦具有孔隙和纹理多,易吸附各种药物成分而窜味的小缺点。

陶瓷锅：不易糊锅，不会与中药有效成分起化学反应。便于清洗也不会留下药味 ,更具有保鲜功能，是良好的煎药器具。

不锈钢锅：具有传热快、耐酸碱、耐腐蚀、使用寿命长等特点，是现代多功能中药煎煮装置的基础。

紫铜锅：紫铜制作的紫铜锅是膏方制作常用的器具之一，作为铜单质，其熔点过千摄氏度，物理、化学性质较稳定，但缺点是价格较高。

自动中药壶：有微型电子器件可监控自动煎药、防沸腾溢出、全自动保温、设有文火武火，除了可用于煎药，还可以用于烧开水、炖补品、煲汤等。但应注意的是，煎好药之后，不应使用保温功能，应该及时倒出药液，防止药液回吸。