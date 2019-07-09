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国家卫健委回应“村医集体辞职”：立即调查整改 保障村医合法权益

2019年07月09日15:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月9日电 近日，河南省通许县朱砂镇“36名村医集体辞职”事件引发社会热议。9日，国家卫健委新闻发言人宋树立在例行新闻发布会上对此事件做出回应。她表示，国家卫健委对此事高度重视，要求河南省卫生健康委立即调查核实有关情况，无论问题出现在哪个环节，都要调查清楚立即整改，政府部门要切实履行职责。

宋树立表示，医生是广大农村居民健康的“守门人”，国家采取了一系列措施，巩固和发展县乡村基层医疗卫生服务网络，也采取很多措施提高乡村医生待遇，稳定乡村医生队伍，让他们更好地为农村居民健康服务。消除乡村医疗卫生机构、人员的空白点是今年的重点工作。

她同时强调，欢迎媒体监督、报道情况，国家卫健委会认真核实、调查、整改，保障乡村医生合法权益，让他们能够安心、放心、舒心的为广大农村居民提供更好地医疗卫生服务。（实习生 蒋凤祥）

(责编：杨迪、许晓华)


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