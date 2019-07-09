产后肥胖？针灸、埋线减肥法帮您解决

许多新妈妈，在生完宝宝后的很长一段时间都是大肚子松垮、臀部肥大，深受产后肥胖的困扰。产后如何减重改变难看体形？广东药科大学附属第一医院中医科卢秉慧主治医师为这些新妈妈支招。

产后体重不降可能终生肥胖

卢秉慧介绍，产后肥胖是由于产妇生产前后体内激素水平失调导致脂代谢失去平衡。同时，为了让宝宝获得足够的营养，妈妈们产后大多都是高脂肪、高蛋白饮食，加上运动量减少，导致能量过多堆积。所以，妈妈们产后一段时间内身材变胖，特别是腹型肥胖非常常见。

如果妈妈们产后体重一直高居不下，可能会进一步引起终生肥胖。相关数据显示，87.13%的产妇可诊断为产后肥胖，尤其二胎产妇产后身体的恢复要比一胎更加困难。

产后6个月，是“黄金减肥期”

卢秉慧介绍，产后1年内减肥，效果最为明显，1年以后减肥效果逐渐下降。产后3～6个月是减肥最佳时期，产后6个月左右为“黄金减肥期”，此期间的减肥效果，将关系到妈妈在产后10年内的体重变化。

如果妈妈是非母乳喂养，产后3个月就可以开始减重；母乳喂养的妈妈需考虑婴儿的营养需求，建议6个月之后再开始减重。

不能节食，也坚持不了运动，试试中医减肥法

卢秉慧解释，许多妈妈产后坚持母乳喂养，不建议节食减肥。此外，由于哺乳时间的限制和繁重家务等重压，很多妈妈无论从时间上还是体力上，都难以通过持续有效的运动健身来减肥。此时，可以尝试一下中医减肥方法，如针灸减肥法、埋线减肥法等。

【针灸减肥法】卢秉慧强调，针灸减肥不止是减重，更重要的是减脂，即在控制体重的同时降低血糖、血脂等代谢性指标，减肥减脂而不伤脾胃，不伤身体，绿色健康地减肥。

【穴位埋线减肥法】作用原理是用埋线针将蛋白线植入相应的穴位，通过线体对穴位产生持续有效的刺激作用，起到长效针灸的作用，而且线在体内7-10天左右自然溶解吸收，无需取出。卢秉慧建议，时间相对紧张的妈妈可以采用这种方法，因为每次治疗耗时短，大概10-15分钟左右，每7-10天治疗一次即可，省时方便快捷。这种方法还能调节身体免疫力和内分泌功能。

【电针减肥法】即在刺入人体穴位的毫针上，用电针机通以微量低频脉冲电流，以此来达到减肥的治疗效果。一般一周3次左右，每次30分钟左右。

同时还可以根据新妈妈的体质进行辩证，结合艾灸、拔罐、耳针等调理。