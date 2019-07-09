五指毛桃 这股特别的气味无法假冒

夏季，雨水多，湿气重，这时煲个五指毛桃汤再合适不过了。

五指毛桃也叫五爪龙、土黄芪、五指牛奶、广东人参等。是桑科植物粗叶榕的干燥根，为岭南地区常用的一味中药。由于其叶子长得像五指，并且叶片长有细毛，果实成熟时像毛桃那样，因而得名“五指毛桃”。

《中华药典》记载，五指毛桃味辛甘、性平、微温，具有益气补虚、行气解郁、壮筋活络、健脾化湿、止咳化痰等功效。

《广东省药材标准》甘、微温，入肺、脾、胃、大肠及肝经。具益气健脾，袪痰，化湿，舒筋活络。用于肺虚痰喘，脾胃气虚，肢倦无力，食少腹胀，水肿，带下，风湿痹痛，腰腿痛；亦适用慢性肝炎，肝硬化腹水辅助治疗。

●皮薄而韧，易剥离，富纤维性。断面皮木易分离，木部淡黄白色。

●表面栓皮橙黄色至红棕色。

●气微香特异（有一股淡淡的椰香味），味微甘。

在各地药材市场中，有时会冒出一些假冒五指毛桃的树根。也有一些商贩为了防虫，竟用硫黄熏制五指毛桃，以求好卖相。碰到这种情况，我们如何鉴别呢？什么样的五指毛桃才是最好的？广州市中医医院药学部副主任中药师王小英教大家挑选：

一、要看色泽，一般以棕黄色为佳，但野生环境生长的由于土质不同色泽也有区别；

二、挑质地，粗黑的有效成分反而较少，根须细的比较好；

三、闻味道，没有硫黄味，好的五指毛桃有一股淡淡的椰香味。这点很重要，天然淡椰香是其他树根不可假冒的。

她提醒，五指毛桃药性平微温，有实热病症，应避免饮用。此外，无湿邪者尽量少用。

推荐食疗

五指毛桃猪脚汤

材料：五指毛桃50克，猪脚500克，姜2片

做法：五指毛桃洗干净，放水里泡20分钟；猪脚洗净焯水，全部材料入锅加水，先大火烧开，再用小火煲2小时，放盐调味即可。

功效：舒筋骨、健脾胃、益气血

五指毛桃鸡汤

材料：五指毛桃30克，鸡肉去皮500克，瘦肉200克，麦冬5克，姜2片

做法：五指毛桃洗干净，放水里泡20分钟；鸡肉洗净焯水，全部材料入锅加水，大火烧开后，改用小火煲2小时，放盐调味即可。

功效：气阴双补