蛀牙小洞不补,长成大洞受苦

许多人由于平时不注意爱护牙齿，使得牙齿出现了各种各样的问题，有的牙齿表面出现了小洞，但有人因为恐惧看牙医或者并未感觉到牙齿疼痛影响饮食等而一再拖延治疗，那么这些小洞到底需不需要补呢？

龋齿也分浅、中、深

广州中医药大学第一附属医院口腔科闫春歌副主任医师介绍，龋齿（也就是我们常说的蛀牙）一般按照病变深度分为浅龋，中龋和深龋。

浅龋：一般为釉质龋，窝沟浅龋早期表现为龋损部位色泽变黑，平滑牙面早期浅龋因脱矿一般呈白垩色斑点，后逐渐表现为褐色斑点，探针检查有粗糙感，浅龋位于釉质内，一般无主观症状。

中龋：龋病此时已经进展到牙本质，牙本质因脱矿而软化，通常可探及明显的龋洞，对酸甜过冷过热等外界刺激有酸痛感觉。

深龋：龋病进展到牙本质深层，通常可探查到很深的龋洞，对外界刺激比中龋时剧烈，刺激去除后疼痛消失，无自发痛。

小洞不补，大洞受苦

龋齿一旦发生，只会越来越严重，龋齿在早期时大多为一个小黑点，而且没有明显的疼痛，往往不易被发现和重视，但是如果放任不理，牙齿上的小洞就会悄悄地变大，进而引起疼痛不适，龋病给人造成的危害甚大，可引起牙髓病，根尖周病，颌骨炎症，造成牙体缺损甚至缺失，影响消化功能及牙颌系统的生长发育，龋病及其继发病还可引起远隔脏器疾病。

所以，牙齿上的小洞一定要及早去口腔科就诊，进行龋齿充填，并养成定期口腔检查的良好习惯。