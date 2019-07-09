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我国推广集中救治管理 为3.5万血癌患儿解忧

屈婷

2019年07月09日13:47 来源：新华网

因为化疗治疗剃了光头、稚嫩的眼睛里流露出对健康的渴望……白血病患儿令父母揪心。记者从国家卫生健康委员会了解到，我国已将贫困儿童白血病的集中救治管理拓展到全部儿童，这一举措已惠及3.5万白血病患儿。

白血病又被称为“血癌”，特别对儿童来说，是发病率、死亡率“双高”的恶性肿瘤。由于治疗周期长、难度大，技术水平要求高，我国能够开展儿童白血病规范化诊疗的医疗机构此前主要集中大城市、大医院，患者费用负担重。

我国在2016年将贫困儿童白血病纳入集中救治管理，同时不断推动优化儿科医疗资源配置，建立儿童白血病诊疗服务网络，提高儿童白血病规范化诊疗水平，取得了良好效果。

据国家卫健委医政医管局有关负责人介绍，目前，我国建成了包括176家省级定点医院和374家地市级定点医院的儿童白血病诊疗服务网络。截至2019年7月3日，全国425家定点医院确诊的34995例初发儿童白血病已纳入“中国儿童白血病诊疗登记管理系统”，实现全程跟踪管理。

据介绍，国家卫健委将协调医保部门简化异地就医转诊报销手续，实施医疗综合保障政策，加强基本医保、大病保险医疗救助和慈善救助衔接，合力降低患儿家庭医药费用负担。

此外，我国不断推进儿童白血病常用新型抗肿瘤药物研制生产与价格谈判，设立重大新药创制科技重大专项支持白血病新药研发。甲磺酸伊马替尼和达沙替尼等仿制药上市，在进口药价格谈判中有效降低进口药价格，极大减轻了患者和医保的负担，做好了基本药物的供应保障。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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