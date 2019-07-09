荨麻疹和湿疹如何区分？

本期节目：权威专家来直播：中医如何治疗荨麻疹

荨麻疹和湿疹都是很常见的皮肤病类型，自己在家该如何区分？五个特点定义湿疹，中医教你内因、外因综合判断。

最简单的办法排除荨麻疹

荨麻疹有一个比较显著的特点，来得快去的也快。如果皮肤上的包块和瘙痒能在48小时内自行消退，那么可以基本判断为荨麻疹。反之如果症状已经连续出现了两天以上，那么荨麻疹可以大概率排除在外。

五个特点定义湿疹

1、皮损多样化

发生湿疹后出现的皮肤外观损伤表现非常多样化。可以表现为斑疹，即充血的红斑；丘疹，即鼓起来的小疙瘩；水泡，里面有亮晶晶的液体；还有丘疱疹，鼓起来的疙瘩上面有一个小水泡。如果时间发展长了，可能被搔抓出现糜烂，摸上去有液体。如果液体很多，还会结痂。

2、对称性

双侧肢体或躯干部位同时出现的，大多数要考虑是湿疹。

3、瘙痒性

皮肤病的常见症状之一就是瘙痒，湿疹也不例外。

4、“湿”字特点

“湿”强调湿疹这种疾病有液体的倾向，有糜烂的倾向，有渗出的倾向，即使不糜烂、不渗出，就是在那儿肿胀，我们也可通过思维知道这是皮肤底下水分、液体积聚过多了。

5、反复发作

这是慢性湿疹的特点，即便当年治好，第二年还有可能同一时间同一位置再次发作。

而荨麻疹在皮损方面只有一种表现形式，就是“风团”。“风”是快速变化的，游走的。不局限于某个部位发作，可能游走出现在腿部、腹部、肩部等全身各个部位，时起时消。“团”描绘的是一种扁平隆起的状态，这两个合在一起是在短时间内出现、短时间内消失一种扁平隆起的皮损，这种皮损就叫“风团”。同时它没有对称性、没有明显的液体渗出倾向。

从中医的外因、内因上考虑，二者有哪些区别？

湿疹发生的外因是潮湿，比如坐卧冷湿之地、淋雨却没有注意及时换衣服都会引起湿疹的表现。湿疹发生的内因是阳气不足，其中最关键的是脾虚。脾主湿，脾虚后不能正常处理水液，这些水液有可能停留在胃肠里，表现为腹胀、拉肚子；有可能停留在外在的皮肤，变成一个个水泡、糜烂、渗出、结痂，形成湿疹的表现。

荨麻疹发生的内外因主要是风。外因为外风，包括温度变化，外界风吹。内因为内风，如五脏六腑、气血、阴阳之间某一方面的不足或者某个经络、部位，气、血、津液阻塞，导致人体的气血津液阴阳不能正常运行而出现风象，出现风团。

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专家简介

张苍，首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任，主任医师，副教授。国家优秀中医临床人才。世界中医药学会联合会青年中医培养工作委员会会长，中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会副主任委员，北京中医药学会青年工作委员会名誉主任委员，北京中医药学会皮肤科分会副主任委员。

擅长：专注于中医皮科理论体系构建，研习《伤寒论》《神农本草经》。临床关注重慢性荨麻疹，顽固银屑病，大疱性皮肤病及内科常见病疑难病诊治。

出诊时间：周一、周三上午；周四下午。