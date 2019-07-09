村医集体辞职，“补助延迟”无异于拖欠工资

村医集体辞职的背后，是基层医疗越来越受重视，但村医报酬、待遇却未得到相当的重视和提升。

近日，河南省通许县朱砂镇36名村医的集体辞职信引发关注。辞职信称，“工资发放不到位，上级层层克扣，现在我们村医已经生活不能自理。”

7月8日，新京报报道了通许县政府的情况通报。通报称，村医所反映的“新农合要扣30%的报账款，5%的保证金”“基本药物价格成倍加价”“村医工作不堪重负”等问题不存在；但承认了“拨付基本公共卫生服务项目补助等资金方面存在延迟”。

从当地政府回应来看，除了延迟拨付补助以外，其他问题双方还秉持不同意见，目前该县大岗李乡28名乡村医生集体辞职报告又被曝出，对两起事件开封市卫健委已经介入，关于“克扣工资”“工作负担过重”等相关问题，还有赖于相关部门进一步调查认定。

但当地60多名村医接连辞职，无疑让舆论对这个原本边缘的“职业”提起了更多注意。

说村医是一种“职业”其实未必妥当。因为受历史因素等影响，很多村医属于“半医半农”身份，他们并无正式编制，养老保险等也没有统一标准。

不少村医，生活补助和基本公共卫生服务项目补助，可能就是全部收入。可以说，延迟发放补助也就等于切断了这些村医部分收入来源。而根据回应，延迟的是整个上半年的补助——半年收入受影响，村医“难以自理”一说，虽有情绪化因素，倒也所言不虚。

与待遇的不稳定相对应的，很多村医的工作量却在“稳定上升”。

一方面，近年来国家越来越重视基层医疗，“小病不出村”是理想状态。这意味着基本公共卫生服务等方面的很多工作，比如为村民建立健康档案、慢性病登记造册与日常管理、孕情跟踪与服务、出院病人和新生儿随访、防疫和预防制度的落实、免费避孕药具和叶酸发放等，都需要最基层的村医来落实。

另一方面，现在很多村落里都是老人和孩子留守，“一老一小”就医需求量大，又常常需要上门服务，这也加重了村医的负担。同时，针对农村的日常诊疗，收费也越来越低，很多地方在农村已实现“一元看病”等优惠政策，村医提供了服务，补助却不能及时到位，如何能安心工作呢？

所以，村医集体辞职的背后是一个共性问题——基层医疗越来越受重视，但村医报酬、待遇却未得到相当的重视和提升。

那些村医在医术上或许不算高超，却对村民的身体状况了如指掌，是村民健康的守护者，也是实现“家门口看病”的重要力量，其作用不容低估。根据其工作量确定合理的薪酬待遇、给予一定的养老保障；理顺补助发放机制、减少中间环节的干预，确保村医按月足额领到相关补助；如此才能保持基层医疗队伍的稳定。

□罗志华（医生）