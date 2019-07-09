如何度过一个愉快的暑假
哈尔滨市妇幼保健院儿科副主任医师 王春华
暑假将至，小朋友们将迎来一个温馨而放松的假期，在暑假里，小朋友们需要注意些什么？预防哪些疾病？
预防近视
假期生活开始了，繁重的学习任务变得轻松了，小朋友们有了许多自由的时光，那么电子产品也进入了小朋友的生活，小朋友们一定要劳逸结合，合理安排假期作业及休闲时间，接触电子产品的时间要合理，保护好眼睛。
有报道称钢琴、棋类这种黑白相间的物体容易导致近视，作为钢琴、棋类的爱好者，练习的过程中要注意眼睛的休息。
每日的户外活动会减少近视的发生率，多参加户外活动，多晒晒太阳，增强体质，预防近视。
预防中暑
外出游玩的小朋友们，在户外要做好防晒，带好遮阳伞、遮阳帽，不要在强光下长时间玩耍。注意补充水分，以免造成水分丢失，体温升高，而出现中暑。
预防胃肠道疾病
1.外出游玩时，由于机体疲劳，容易导致免疫力下降，如果饮食不规律，或在品尝美食时容易出现为肠道症状，那么小朋友要注意：
2.在炎热夏季，如果需要补充水分，要喝温开水，不要直接喝冷水或者吃冷饮，以免引起胃肠道症状。
3.在品尝美食时，不要吃难于消化的食物。
4.水果一定清洗干净再吃。
防火、防电、防水
独自在家的宝宝注意不要自己动煤气；
操作电源、电器注意安全、操作规范，在家长在家的情况下操作。
海边、游泳池、游乐园玩水的宝宝要在大人的视线范围内。
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