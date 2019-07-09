“风”一样的荨麻疹，中医教你辨证论治

本期节目：权威专家来直播：中医如何治疗荨麻疹

荨麻疹反复发作，风一样的来，风一样的走，来时奇痒无比，走后又无半点痕迹。中医是如何理解急、慢性荨麻疹的？中医理论讲究阴阳、表里、虚实、寒热，根据这些理论中医将荨麻疹做了哪些分类，如何进行辨证论治？

从中医的角度来看，荨麻疹是风邪存在的典型表现

中医将外邪分为风、寒、暑、湿、燥、火六种。什么叫风邪？它描述的是一种快速变化的现象。荨麻疹的皮损是风团，这种风团是扁平、隆起于皮肤表面的，能在较短时间内迅速出现，最长不超过48小时就会消失，曾经出现皮损的地方不留下任何痕迹，这种皮损在中医来说就是风邪的表现。

而荨麻疹引起的瘙痒症状也正是风邪导致的常见症状之一，所以从它的皮损和症状两方面来看，中医认为荨麻疹是风邪致病的一种典型的皮肤病。

外风、内风都可能引起荨麻疹

外风是指人体之外的各种环境、气候因素，他们均可能直接或间接的诱发荨麻疹，比如刮风或者环境温度变化等。外风多诱发急性荨麻疹，病程短且有自愈性。

内风是由于人体内部的五脏六腑、气血、阴阳之间某一方面的不足或者某个经络、部位、气、血、津液阻塞，导致人体的气血津液不能正常运行而产生的一种变动现象。内风多见于慢性荨麻疹。

中医理论将荨麻疹做了哪些分类？

从证型角度来说分类非常多，先简述最常见的几种类型。

外风导致的风寒证、风热证。风寒证可以简单理解为身体突然受凉造成的荨麻疹。风热证可以理解为高温状态下，人体内部生热不能正常发散造成的荨麻疹。

内风造成的荨麻疹种类更多，如阳气虚型、阴血虚型、胃肠湿热型。阳气不足的表现首先是身体处于虚弱状态，轻微活动就会觉得疲惫。而阴血不足的人通常体型较干瘦，脾气急躁，容易在夜间出现失眠、心烦意乱，同时这种类型的荨麻疹患者也会在夜间感觉瘙痒剧烈。另一种胃肠积滞型的荨麻疹临床上更多见，因饮食不当、暴饮暴食肥甘厚味、油腻食物所致。往往先是大便不通，随即在受外界轻微影响之后出现大量风团，称为胃肠湿热型的荨麻疹。

针对这些分类，中医有哪些治疗方法？

治风是要点。先明确是哪种类型的风引起病情，再进行系统的中医治疗。

外风导致的风寒、风热型使用相应的散风寒、散风热药物即可，用药种类较多不一一列举。

内风导致的阳气虚型、阴血虚型、胃肠湿热型荨麻疹针对各自特点有着不同的用药方法。阳气虚型使用相应的补气温阳药物，如玉屏风散、桂枝汤、四逆汤进行治疗。阴血虚者通常可使用补血的四物汤配合散风药物进行治疗。胃肠湿热型可使用防风通圣散这类疏通肠胃的药物，排除肠道积滞达到治疗作用。

除了中药调理之外，针灸疗法经常作为治疗慢性荨麻疹的一种补充疗法。慢性荨麻疹经过中药治疗三个月到六个月没有明确疗效时，可以尝试应用不同的针法或者灸法。比如偏于阳气不足的患者，可使用艾灸的方法，温暖阳气来达到促进痊愈的作用。对于一些气血不和、气滞血瘀或者肝脾不和的患者，可以尝试用毫针来调理气血。

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专家简介

张苍，首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任，主任医师，副教授。国家优秀中医临床人才。世界中医药学会联合会青年中医培养工作委员会会长，中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会副主任委员，北京中医药学会青年工作委员会名誉主任委员，北京中医药学会皮肤科分会副主任委员。

擅长：专注于中医皮科理论体系构建，研习《伤寒论》《神农本草经》。临床关注重慢性荨麻疹，顽固银屑病，大疱性皮肤病及内科常见病疑难病诊治。

出诊时间：周一、周三上午；周四下午。