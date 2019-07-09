预防孩子近视从零岁开始！这6个方法，简单有效

本文专家：上海市眼病防治中心副主任医师、防治科副科长，上海交通大学医学院眼科学硕士生导师 何鲜桂

2018年，全国一半以上的儿童青少年存在近视问题。不想让孩子近视，家长到底应该怎么做?

预防近视从零岁开始

孩子近视的预防没有时间节点，从零岁起就应注意近视预防，主要不能过早让孩子接触电子产品；同时，从小应保证充足的日间户外活动时间，接触足够量的大自然光线，确保眼睛健康生长发育。

3-6岁的幼儿园阶段，除确保足够量的户外时间，不要让孩子过量近距离阅读，不得以使用电子产品时，应遵从使用15分钟休息眼睛10分钟法则，并早期建立屈光发育档案，每半年检查视力；建议做一次散瞳验光，明确远视储备情况。

步入小学后，由于课业负担明显增加，除继续保证充足的日间户外活动，还要养成长时间近距离用眼中断休息的习惯，养成正确读写姿势习惯，保证良好照明环境、充足睡眠时间和均衡营养。

防近视

家长教孩子做好六件事

确保足够量的户外活动

★★★★★

放学后、周末和寒暑假要积极安排户外活动。培养孩子户外活动的兴趣。户外的形式不限，玩耍、打球、跑步、散步均可。每天中小学生至少2小时，学龄前儿童至少3小时日间户外活动。

连续近距离用眼要休息

★★★★

看书、做作业或看电视遵循“3010”法则，即30-40分钟左右让眼睛休息10分钟。

控制电子产品使用时间

★★★★

每次使用不超过15分钟，一天累计不超过1个小时。不看或少看电视，看电视的距离越远越好，有条件的话至少3米以上距离。

养成正确的读写姿势习惯

★★★

读写姿势做到“一拳一尺一寸”。 一拳：胸前与桌子间隔一拳(一个拳头的距离)；一尺：眼睛与书本距离一尺(33厘米的距离)；一寸：握笔手指要与笔尖之间一寸远。

眼睛越靠近物体，眼肌肉需要使用的力气越大。趴着看书时需要使用的眼的力气是姿势正确时需要的3倍。因此，不要歪着头或躺着、趴着看书，不要在晃动的车船上看书。

确保照明环境良好

★★

不要在过亮、过暗的光线下读写。使用台灯时应同时打开房间大灯。

保证充足的睡眠

★★

保证充分的睡眠时间，建议小学生每天睡足10小时，初中生至少9小时，高中生至少8小时。

专家提醒，目前没有循证证据表明日常饮食可以帮助改善孩子视力。但目前认为，维生素A是保持眼睛健康不可或缺的营养物质，胡萝卜、卷心菜、生菜都是摄入维生素A的好选择。