哪些药品可以进入医保药品目录？如何解决合理用药的问题？医保报销比例如何更加科学地确定？近日，《中国药物经济学评价指南（2019版）》在京发布，这将为我国进一步提高医保政策的正确决策提供重要的参考。

为了规范中国的药物经济学研究，更好发挥其对医药卫生科学决策的指导，制定中国药物经济学评价指南至关重要。在中国药学会药物经济学专业委员会牵头下，2018年5月，国内外高校、科研机构以及医药卫生行业的专家学者组成了近50人的课题组，启动了《中国药物经济学评价指南（2019版）》的全面修订工作。经过课题组成员一年的通力合作和多轮讨论，新版指南终于出炉。

北京大学国家发展研究院长江学者特聘教授、国务院医改专家咨询委员会委员、中国药学会药物经济学专业委员会刘国恩主委表示，在新版指南中，若干章节进行了更新和增添，如新增了“贴现”章节，丰富了模型分析等，同时首次推出了中英文双语版本，为国内外读者的应用和交流提供了有效平台。

药物治疗在当前中国医疗临床中占有重要位置，近年来，国家有关决策部门越来越明确药物经济学评价在基本卫生制度、全民医保制度、国家基本药物政策中的重要作用。2019年，国家医疗保障局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案》，其中明确指出，“对同类药品按照药物经济学原则进行比较，优先选择有充分证据证明其临床必需、安全有效、价格合理的品种”。同时，在国家医保目录进行的系统调整和修订过程中，国家医保局还聘请了药物经济学专家进行相关评审工作。

相关专家表示，我国的药物经济学研究起步较晚，虽然还没有系统性或强制性地应用于中国医药卫生决策过程，但总体呈现快速上升和发展的良好趋势。在有限资源的约束条件下，如何更好满足人民群众对优质医疗服务的需要和对美好健康生活的追求，药物经济学的成本效益评价必将发挥越来越关键的科学支撑作用。

药物经济学是什么？

药物经济学是一门应用经济学原理和方法来研究和评估药物治疗的成本与效果及其关系的边缘学科，其研究能够为临床合理用药、药品资源的优化配置、新药的研制与开发、临床药学服务、药政管理和医疗保险等提供决策依据，其在医院、政府部门及制药企业制定相关政策中所起的作用也在日益加强。通俗地说，药物经济学的研究旨在指导我们如何花最少的资源，研发并使用最具成本效益的药品。