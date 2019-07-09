强腐蚀、杀精、造成骨质疏松…… 可乐没这些“超能力”

炎炎夏日，可乐成为很多人的心头好。辛苦一天，回家往沙发上一“葛优躺”，来瓶冰镇“快乐肥宅水”，刷着手机，暂时忘却“生活如此多艰”，想想都觉得开心。

等等，你可能会突然刷到一段视频。视频中，一个外国人把一整条鱼放入玻璃罐后，把可乐倒入罐子中，用保鲜膜密封好后盖上盖子，放置30天后开盖，发现鱼消失了，连骨头都不剩。转发的人还加上评论：“可乐连整条鱼都能腐蚀，你还敢喝吗？”

此时，你是不是会放下拿到嘴边的可乐，赶紧上网搜索“可乐还能喝吗”，结果发现更吓人的还在后头：健怡可乐的阿斯巴甜会致癌、可乐会杀精……

可乐果真如此“罪大恶极”吗？科技日报记者就此采访了相关专家。

谣言一

可乐腐蚀性很强，能溶解一条鱼

此次被疯传的“可乐腐蚀整条鱼”的视频其实几年前就流传过。专家表示，这种“实验”乍看有些惊人，但其中的科学原理并不复杂。北京市营养学会理事顾中一告诉科技日报记者，鱼“溶解”是腐败变质的过程，“元凶”是细菌，而不是可乐。“因为可乐中有很多糖，在这种密闭的有大量水且非无菌的环境下，时间久了细菌会繁殖，加速鱼的腐烂。如果不倒入可乐，加其他含糖量比较高的饮料，也会有这样的效果。”顾中一说。美国食品技术协会高级会员、科普工作者云无心也对媒体表示，是“高糖+高酸+高温”环境使得细菌发酵，最后分解了鱼，跟碳酸饮料能不能喝没有关系。他分析，如果不放碳酸饮料，而放面汤、肉汤，最后鱼也会发酵分解，难道能说面汤、肉汤也不能喝吗？这个实验无法验证碳酸饮料是否有害健康。

“实在有疑惑的读者可以做一个对照实验，只要鱼没进行过灭菌处理，把鱼放在清水里盖上保鲜膜，结局和可乐一样。” 中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅表示。

另一个用来说明可乐具有强腐蚀性的证据是它可以溶解马桶里的污垢。对此，朱毅解释道，可乐能清洗马桶污垢，是因为可乐含有碳酸、柠檬酸，呈弱酸性，偏碱性的马桶污垢被酸中和生成可溶性的盐类物质和水，“但可乐酸性很弱，对时间短面积小的污垢或许有点效果，如果是长时间的污垢，还是需要专业的清洁剂。”

谣言二

健怡可乐中的阿斯巴甜致癌

健怡可乐和致癌扯上关系，说起来也有点无辜躺枪的意思。“罪魁祸首”其实是健怡可乐里面的甜味剂——阿斯巴甜，网上关于阿斯巴甜的传言从未间断过，较为耸人听闻的就是它的致癌说。

阿斯巴甜为何物？“它是一种人工合成的甜味剂，使用历史已经近40年了，有关它的争议比较多，但很多权威医学机构都认为它是安全的。”顾中一说。阿斯巴甜由两种天然氨基酸组成，与蔗糖(葡萄糖+果糖)的组成不一样，虽然有甜味，但是没有糖分和糖类的热量担忧，健怡可乐选择阿斯巴甜代替传统蔗糖，就是为了照顾部分消费者热量管理的需求。科技日报记者在一些木糖醇酸奶的配料里也同样看到阿斯巴甜。顾中一介绍道，2005年前后，曾经有一项动物实验认为非常高剂量的阿斯巴甜，可能导致大鼠出现淋巴瘤和白血病，但此后很多更高质量的流行病学研究，都认为喝含阿斯巴甜的饮料与淋巴瘤、白血病、脑癌等都没有关系。“美国食品药品监督管理局（FDA）进一步审核之后，也认为阿斯巴甜是安全的。”顾中一说，当然，这个安全是有限量标准的。

“欧洲食品安全局在2013年制定的标准认为，每公斤体重每天食用40毫克阿斯巴甜是安全的，也就是说，一个60公斤重的人一天摄入阿斯巴甜的上限是2.4克。”顾中一说，考虑到我国对于食品添加剂的限量标准是每公斤0.6克，因此，喝12罐、阿斯巴甜达到上限的饮料也没有超标。

谣言三

可乐中的咖啡因能杀精

“可乐杀精”缘于南美人发明的避孕措施，后来传言愈演愈烈，出现“可乐中的咖啡因能杀精”一说。

顾中一解释道，大约在30年前曾经有人提出可乐可以杀死精子，认为用它来冲洗阴道或许能起到避孕的效果。“但是后来有学者进行了重复性实验，发现这一作法对避孕没有显著效果。”顾中一说，在体外实验中，用可乐处理精子一小时也没有发现精子活性下降到对照组的70%以下，换言之，可乐对精子的影响不太大，所以用可乐来杀精并不现实。

朱毅表示，人类喝下去的可乐没法和精子相遇，这一实验没有意义。“至于可乐中咖啡因杀精子的说法，也没有实验证据支撑。”

谣言四

常喝可乐会导致骨质疏松

长期喝可乐会导致骨质疏松的说法由来已久。

“曾经有流行病学研究发现，可乐的摄入和老年女性的骨质疏松风险存在相关性，但在这些研究中，喝大量可乐的女性钙和果汁的摄入量也很少，而蔬菜、水果吃的少也可能影响骨密度。”顾中一说，人们将喝可乐和骨质疏松之间建立起联系的时候，通常会认为，可乐含磷量高会影响骨骼代谢，但研究显示，每天喝可乐的人磷的总摄入量并不显著高于不喝的人。

朱毅则解释道，摄入过多磷会导致骨质疏松，可乐类碳酸饮料确实含磷酸，但可乐中的磷多为磷酸盐，且含量并不高，在钙质摄入充分的情况下，适量饮用碳酸饮料对身体的钙吸收并不会有什么影响。

“骨质疏松的主要原因还是钙摄入太少。所以建议大家要保证钙的摄入以及营养全面，要有规律的运动，避免大量饮酒和吸入二手烟。”顾中一说。