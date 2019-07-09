常穿牛仔裤，但你知道什么样的不能买吗

牛仔裤似乎是永恒的时尚单品，颇受大众青睐，据统计，全球近90%的人有至少一条牛仔裤；美国人均拥有8条牛仔裤，年轻人高达11条。不过网上传言很多牛仔裤生产的背后，是环境和健康付出的沉重代价。真的是这样吗？

生产环节确需大量用水 新技术将改变这一局面

一知名国际环保组织长期关注纺织品污染和残留问题，其污染防治项目主任邓婷婷告诉科技日报记者，大部分牛仔裤制作过程中会包括印染等湿法处理工序，这一工序是整个纺织生产中污染最大、用水最多的步骤；由于制作工艺中，浸染、水洗等多个环节涉及到大量用水，牛仔裤生产的确会消耗大量水资源。

此外，牛仔裤等纺织品印染，确实需要用到大量化学物质。原本经典的牛仔蓝来自靛蓝。最初，靛蓝是从印度木蓝中提取，再用石灰将杂质与靛蓝分离提纯，干燥而成。不过，随着木蓝越来越少，加上牛仔布的大量制造，现在制造牛仔布的靛蓝，是人工合成的靛蓝染料。

发表在英国《自然·化学生物学》月刊上的研究报告显示，生产靛蓝染料需要使用甲醛和氰化氢等化学品。此外，合成的靛蓝染料不溶于水，这意味着需要添加一些化学品来使其适用于染色。

不过，随着技术的发展，牛仔裤的生产也变得更加环保而健康。互太纺织集团公司董事长尹惠来表示，互太纺织采用了1公斤布只需耗4公斤水的新型染缸，耗水量减半，助剂浓度降低；黑牡丹（集团）股份有限公司生产的牛仔布料行销国内外，该公司总经理助理仇振华说，现在牛仔裤的仿旧处理，可以利用臭氧水洗机，通过臭氧产生消色漂白效果，无需使用化学品，既节省了大量水资源，又使牛仔面料不仅体现出牛仔的粗犷，也有着舒适与柔和的手感；而武汉纺织大学等研发的“基于牛仔服装工业洗水的环保自动化工艺技术与成套装备”，与传统牛仔服装水洗工艺相比，可节水30%以上、节省蒸汽20%—50%、节省洗水助剂和染料40%—60%等。

符合国标的牛仔裤可放心穿 标识模糊、气味刺鼻的别买

既然牛仔裤生产要用到这么多化学物质，那么我们还能安心地把它套在腿上吗？

中国服装协会副秘书长杜岩冰指出，化学物质并不一定是有害物质，对于牛仔裤等服装国家有专门的标准和规定，即使裤子上有残留的化学品，只要不超过国家标准，就是安全的。消费者购买符合国家标准的牛仔裤穿着并不会影响健康，但是一些黑心小作坊生产的牛仔裤，没有经过国家质检，一旦有毒有害物质残留超标，就会对身体造成损害。

那么是不是越廉价的牛仔裤，就越对身体有害呢？邓婷婷说，这样的说法并没有依据。“由于各地经济发展阶段不同，水资源成本、劳工成本等都不尽相同，直接影响到牛仔裤生产成本。因此，不一定是越廉价就越有毒害。”

但专家指出，还是应尽量购买知名企业生产的牛仔裤，牛仔裤如没有标识或标识不清楚的，不要购买。新牛仔裤未洗涤前，如果会散发出刺激性气味，可能是甲醛等超标，也不要购买。即使是没有刺激性气味也不意味着完全没有甲醛，浙江省纺织测试研究院副院长楼才英提醒说，甲醛溶于水，洗涤后含量会下降。而很多人担心牛仔裤变形，久穿不洗，这是不正确的，尤其是新买的牛仔裤，一定要洗涤后再穿，这样既卫生又安全。

同时，北京服装学院材料学院教授龚研成指出，还要小心那些有着亮闪闪或颜色特别深图案的衣服，这样的衣服重金属含量往往较高。重金属一旦被人体所吸收，可能会累积于肝、骨骼、肾、心脏及脑中，当重金属积累到某一程度时，会对健康造成巨大损害。