河北唐县 “移动医疗体检站”来到村口田间

在田间地头检查B超和心电图、化验肝功、测血脂……日前，河北省唐县黄石口乡聂家台村的村民们头一次在自家村里“搭帐篷”体检，不用翻山越岭去城里。这是唐县人民医院组织医务工作者，配备多功能医疗车、保障车及相关检查设备，来到村里为村民们进行66个项目的免费体检。

“抓好源头防范、前端控制，让群众少生病。”唐县人民医院院长吴立国表示。去年5月以来，县人民医院的“移动医疗体检站”共为100多个村的2万多人次进行了免费体检，为广大村民做到疾病早发现、早治疗。

为防止因病致贫、因病返贫，近年来唐县深入推进健康扶贫，通过推进医共体建设、设立慢性病用药专柜、推动移动医疗体检站“下乡”等举措，力争让贫困人口“看得起病、看得上病、看得好病”。目前，移动医疗体检已实现全县151个贫困村实现全覆盖，并将逐步扩大到345个行政村，覆盖全部贫困人口；累计义诊2.63万人次，免费送药4985人次。

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 13 版）