读懂“村医集体辞职信”反映的真问题

近日，河南省通许县朱砂镇36名村医的集体辞职信引发热议。村医在辞职信里说：“我们工作压力越来越大，上级拨款越来越多，到村医手里的钱越来越少，工资发放不到位，上级层层克扣，现在我们村医已经生活不能自理。”

7月8日，通许县官方发布调查情况通报称：村医的主要诉求是负担过重、国家基本公共卫生服务项目补助资金和基本药物补助资金拨付迟延。村医反映的“报新农合要扣30%的报账款，5%的保证金”“基本药物价格成倍加价”等问题，均不存在。

村医们反映的一系列问题，官方认为并不存在。但公众再听一听他们的声音，也很重要。事件或许画上了句号，但村医“集体辞职”引发的社会讨论不宜就此结束。

村医们若真的都辞职了，农民去哪儿看病？村医、村卫生室，和城镇社区卫生服务中心的职能相似，承担着居民感冒发烧、头疼脑热、慢性病日常诊疗以及跌打损伤应急等最初级的医疗服务。村卫生室若关门，农民大病小病全都去医院，患者不方便，医院也承受不了。

在城市居民习惯到大医院看病的当下，村医对于满足农村医疗需求的重要性，恐怕只有农民最清楚；村医承担的公共医疗任务之繁重、工作的辛苦与报酬的不对等，也许只有他们自己知道。

通许县官方通报称，村医们反映的“国家基本公共卫生服务工作年年加码，村医工作不堪重负”的问题不存在。即便不是“年年加码”，现有的负担是否足够沉重？这依旧值得关注。

网上曾有村医吐槽说，村医承担了太多的行政任务，比如村民慢性病随访、村民医疗信息档案与档案更新、预防宣传……繁重的基层公共卫生任务，与村委会、社区门前都挂着几十个职能牌子的情形如出一辙。

2018年11月，人民网地方留言板上，某地一位村医给省委书记留言说：自己在这个岗位8年了。我们每个月500元的工资，在现在的社会真的无法生活！也没有什么养老保险，我们以后怎么保障？以后出路何在？官方回复称，将千方百计增加乡村医生收入——这种官方表态，非常重要。事实上，村医流失。村卫生室荒废的现象，恐怕不是个别现象。

如何稳定村医队伍，满足村医群体的合理诉求，显然应该成为地方政府和相关部门的一项课题。36名村医反映的问题即便不实，也不妨碍进一步讨论他们的某些诉求——在提高村医待遇方面，有关各方多作一些务实的努力。村医待遇与农村医疗卫生事业发展在同一概念中，二者应得到同等重视。(马涤明)